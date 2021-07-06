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「阿聰師芋頭文化館」，提供芋頭酥DIY體驗活動，讓民眾親手體驗製作芋頭酥的樂趣，更設有糕餅文化館，讓民眾能夠了解芋頭、粉蔥與糕餅等文化，以及阿聰師品牌故事，打造出一個讓民眾寓教於樂的好地方。
圖片來源 / 台中市政府觀旅局圖片來源 / 台中市政府觀旅局
地址：臺中市大安區興安路168號
時間：09:00-17:00
台中大安區｜卓也大安庭園餐坊
台中版的「卓也小屋」可別跟苗栗的搞混啦！這間卓也小屋附近都是農田，餐廳也沿用附近的氛圍打造庭院風光，主要用餐的建築是懷舊小屋，外部的環境打造與生態並存的池畔，適合飯後散步很愜意，這裡不僅蔬食料理一絕，葷食更是主打招牌，想用餐記得先預約喔！
圖 / IG @xuan.show
圖 / IG @xuan.show
地址：台中市大安區中山南路86號
營業時間：10:00 ~ 20:00
電話：04 2671 5526
台中大安區｜向海那漾
台中懶人露營體驗首選！無論是室內室外的環境都很友善，寬敞且乾淨整潔，房型可選擇雙人床或一人一床，房內就有衛浴設備，不用跟別人擠公共衛浴，保有自己的隱私，推薦大家下午入住前先到附近的大安濱海散步，傍晚時分的夕陽真的很美喔~
圖 / IG @violet__11146圖 / IG @angelchiiiii
地址：台中市大安區北汕路86號巷1號
台中大安區｜大安濱海樂園
這裡是台中人的海水浴場，面積綿延17公頃，沙質細又寬敞，好天氣在湛藍的海水下如同露天泳池擠滿人，每年4月至12月才會開放衝浪及放風箏，是夏日休憩活動的好地方！
圖 / IG @cawaiimonkey
地址：臺中市大安區福住里北汕路86巷1號
台中大安區｜西海岸現撈海鮮
來海邊怎麼能不吃海鮮！這裡的魚貨新鮮，提供舒適的環境和優質的美食，是大安濱海樂園附近的晚餐首選，玩完水一定會肚子餓，就適合來這裡吃美食，如果不知道如何點餐，店家也有提供套餐的選擇，就等你來飽餐一頓。
地址：台中市大安區中山北路186號
營業時間：10:00–14:00、17:00–21:00
台中大安區｜龜殼生態公園
龜殼生態公園重視生態保育的理念，希望透過低光害來降低對生態棲地的影響，除了白天更落實在夜間照明上，不僅照顧到生態也同時為公園照明，景觀步道讓民眾能更近距離的觀察豐富的濱海生態。目前有在進行淨灘活動，先設置出可以嬉戲的「泡水區」，讓前往的民眾可以玩得盡興。
圖 / IG @shilinhou
圖 / IG @chouhaa_
地址：臺中市大安區溫寮四號海堤
台中大安區｜大安農會製酒廠
臺中市大安區屬於大安溪和大甲溪的沖積扇平原，富含有機質的溪水孕育出優質的米、芋頭及蕃薯，因此採用天然食材去自然蒸餾，不含人造香精，是大安農會製酒廠堅持釀造屬於台灣的「在地酒」，釀造出了台灣本地獨特的酒香。
地址：臺中市大安區中松路93號
電話：04-26710909
台中大安區｜南埔鷺鷥林
騎著單車在濱海路段是最奢侈的享受，一路上可以從堤頂望向海洋，讓平凡的單車路線充滿驚喜，途中會經過大安路段的南埔堤岸，有成群的鷺鷥、夜鷺等平常不易見到的鳥類，在這裡自由遨翔。許多愛鳥人士時常在清晨或是黃昏來賞鳥亭，欣賞鷺鷥在群聚飛舞的盛況。
圖片來源 / 台中市政府觀旅局
地址：臺中市大安區南莊海堤19號
原文出處 : ReadyGo 台中大安這樣玩！濱海地區賞鳥、觀夕、懶人露營一次全包
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