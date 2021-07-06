直播／疫苗擴大施打 712微解封有望？指揮中心最新說明
國內三級警戒超過一個月，近來隨著國內疫苗逐漸充裕，全台瘋打疫苗，而中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統即將上線，預計當開放到第九、第十類施打族群。行政院政委唐鳳在全國防疫會議後記者會上表示，疫苗施打意願登記與預約有四步驟。首先是意願登記，而1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，接下來預約接種，最後接種疫苗。
要聞影音中心/綜合報導
2021-07-06 14:00:00
而本土施打首劑疫苗的涵蓋人口數也逐漸上升，根據中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布，全國疫苗累計接種251萬8860人次，疫苗接種人口涵蓋率約10.52％。針對國內疫情以及疫苗荒都有緩解趨勢，各界所關心的7月12日後是否適度放鬆對各行業的管制，今（6）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。