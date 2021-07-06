瀕臨恥度極限！10種獨活女子生存之道　享受單身貴族快樂

村上春樹曾說，「沒有人喜歡孤獨，不過是不喜歡失望罷了。」如果人是群居動物，是否就該配合他人一起行動呢？





我是廣告 請繼續往下閱讀

6月底許多探討離婚或失婚的日劇紛紛走向完結篇，鬧出全員離婚的《離婚活動》最終有情人終成眷屬，北川景子選擇了生活型態迥然不同的瑛太，重新在婚姻中探索磨合；松隆子主演的《大豆田永久子與三個前夫》，周旋在前夫與新歡一票男人間，最終誰都沒選，她學會自己裝紗窗，明白了和男人們相處愜意，不一定要繞進婚姻的胡同裡。





另有一部特殊的日劇特別惹人注目，《獨活女子的守則》！改編作家散文而成的短篇日劇，劇情十分令人嚮往，跳脫了情愛糾葛，描述出版社員工「五月女惠」曾經因人際關係不好而苦惱，決心獨自做喜歡的事，開始挑戰一個人旅行、品嘗美食，反而更能享受其中樂趣，這些單身貴族的快樂，你敢挑戰哪幾項呢？





一個人吃燒肉，要蘸上忠於欲望的醬料





一群人吃燒肉才開心嗎？同樣價錢的肉品，味覺為何會不同呢？能按照自己喜歡的肉品開始點起，不需要遵循其他人的規律，大家一起吃肉，重點放在聊天放鬆，一個人吃燒肉，才能忠於口腹之欲，專注品嘗的感覺多好啊，不會顧著說話烤焦了。怕別人覺得奇怪嗎？其實，在意別人眼光的只有自己。





▲一個人吃燒肉，可隨心所欲點想吃的肉品。（圖／翻攝東京電視台網站）

一個人穿著晚禮服、搭乘豪華名車慶生





跟朋友一起辦生日派對，似乎是常見的慶生方式，一個人的生日也可以很豪華，女主角選了搭乘名車進行景點巡禮，由造型師搭配美麗禮服，在舒適的空間裡放鬆，喝香檳、吃蛋糕，欣賞沿途風景，享受灰姑娘的奢華禮遇，做一晚的公主夢也很值得回味。





一個人逛動物園，專注看一種動物





男女戀愛浪漫約會之處，動物園、水族館絕對是首選，只是場地範圍大，每對情侶總要早起進園區，遵循推薦路線，把所有動物都看一遍，抱著「不抓緊時間，絕對逛不完的」的心態，才覺得夠划算，結果走馬看花，什麼都沒留下印象，五月女不一樣，她只挑一種喜歡的動物，專心仔細地觀察，為牠留下紀念影像，和飼養員汲取專業知識，直到心滿意足。拍完照不上傳到社群媒體打卡，只把印象留在心裡，將獨一無二的快樂留在心裡。





一個人在天文館裡看星象，徜徉浩瀚銀河





情侶約會可以好好放鬆的場所，天文館很適合，在黑暗裡觀看銀河、星座，能讓人無比放鬆，增進感情。既然身處黑暗，一個人來也不奇怪，燈光暗下後不必在乎別人眼光，隨著輕柔音樂放鬆，只是要小心別睡著了！（笑）





一個人住情侶賓館，享受美好設施





布置唯美的情侶賓館，浪漫氛圍滿點！有峇厘島、日式、歐美各種風格，這樣的快樂單身族也想擁有啊，就算花費貴了點，久久享受一次按摩浴缸，在房間享用大餐，算是生活裡的小確幸吧！





▲一個人住情侶賓館，享受按摩浴缸太紓壓了。（圖／翻攝東京電視台網站）

一個人享受法式大餐，感受精緻料理的用心





許多餐廳只接待兩人以上顧客，成了「單身族禁區」，尤其是高規格的法式料理大餐，很少有人單獨前往，雖然稍感不自在，但美味的餐點也許能讓你忘卻緊張，用舌頭品嘗精心製作的每道料理，從飲品、前菜、主菜到甜點，專屬於自己的燭光晚餐，讓味覺有新體驗。





一個人坐熱汽球，飛行中獨享天空美景





在空中飛翔，變成一道風，感受像鳥兒的自由自在，是許多人的夢想。一旦處於高空，空氣變得稀薄，俯瞰萬物都會變得渺小，周遭都會變得安靜下來。在吵雜的大城市裡或者歡樂聚會中，很難享受到這樣的寧靜，即使飛行時間無法太長，依舊令人心神嚮往。





一個人在站立式酒吧獨飲，感受自我意識的成長





下班後的小酌活動，讓人從工作緊張情緒解放，最近興起的站立式酒吧也很夯，站立式酒吧的好處就是不需久留，喝完就走，關掉手機、點個小吃，一邊喝酒，不需要特意與他人交談，不必氣氛熱鬧，純粹放空，只品嘗酒精下肚那暢快的瞬間。





一個人去遊樂園，體驗刺激設施尖叫吧





和朋友一起去遊樂園，常常為了配合別人，只能玩部分遊樂設施，獨自一人體驗搭乘雲霄飛車，在空中失去重力、360度翻轉的感受更加深刻吧！還有些遊樂園有單人專屬通道，讓你不必大排長龍，提早享受樂趣，抓緊身上的護具，尖叫哭泣都沒人會嘲笑你。





▲一個人挑戰遊樂園的刺激設施，尖叫哭泣都不用害怕被嘲笑。（圖／翻攝東京電視台網站）

一個人挑戰攀岩，學習觀察和想像





小時候參加運動會，講求的是群體活動、團體榮譽，長大後的運動似乎與減肥脫不了關係。攀岩卻是可以一個人安靜進行的活動，不只是單純消耗體力，攀岩講求四肢平衡，不是一味往上爬，而是學習觀察路線，踩哪個點、走哪條線，有容易亦有困難，靠著觀察和想像力，手腳並用往高處攀爬，是一項考驗智慧的運動，不需要別人搖旗吶喊，而是與自我的挑戰。





這些兩人能做的活動，如果獨自前往，是否感覺寂寞、或被異樣眼光看待呢？女主角五月女透過「獨活運動」，得到了一個很大的啟示，「限制自己的並不是別人，而是自己想像出來的別人對自己的限制」。獨活並不是沒有朋友而感到孤獨，也不是無法與人溝通感到寂寞，雖也能跟朋友一同出遊，卻主動選擇一個人活動的樂趣。





女主角實踐獨活人生，劇中配角們不但沒有另眼看待，反而心生羨慕，因為「獨活」不是討厭他人，而是能解讀為一種更舒適幸福的生活方式。就像結婚一樣，還沒找到一個人的樂趣前，可以體驗到兩個人的幸福嗎？這齣劇的主角說，比起結婚，更重要的是自己的生存之道，不在意別人的目光而活，才是件幸福的事吧！疫情期間在家防疫，大家都悶壞了吧，這些一個人的獨活活動，未來不妨試著挑戰看看吧！



