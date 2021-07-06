靜岡熱海土石流　日本雅虎網路捐款已募逾500萬元

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目前在日本雅虎網路捐款中，已有3項是為熱海市土石流募款，分別是7月4日由非營利法人日本救援協會（Japan Rescue Association）發起的「令和3年7月豪雨災害 為支援派遣搜救犬等搜救活動募款」。
這項募款目標金額1000萬日圓，但到日本時間今天下午1時50分止，已募得逾1200萬日圓。
第2項募款由公益社團法人Civic Force在7月5日發起，募款名稱跟前述募款活動相同，至今已募得逾780萬日圓。
第3項募款由日本雅虎基金（Yahoo!基金）在今天發起，名稱為「令和3年7月豪雨災害支援捐款」，目前募得逾65萬日圓款項。
台灣在2018年2月發生花蓮地震後，由雅虎日本公司（Yahoo Japan Corp.）成立的雅虎基金，曾針對花蓮地震開設捐款專頁，超過16萬人響應，總共募得逾1.4億日圓（當時匯率約新台幣3866萬元）。
有鑑於台日雙方過去在天災發生時經常相互援助，目前已有不少台灣網友在詢問直接捐款管道。旅台日本人「日本人的歐吉桑」昨天透過臉書表示，目前好像沒有從台灣直接捐款的管道，還請大家耐心等待。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100706