鴻華先進攜手三地集團　打造E BUS駛進南台灣

由鴻海科技集團與裕隆集團合資的鴻華先進今（6）日宣布，與三地集團旗下北基國際、高雄客運簽署合作備忘錄，雙方將以鴻華先進自主研發的MIH商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，屆時將結合三地集團客運系統、充電設施佈局優勢，協助業者在客運未來經營上，達到節能減碳營運效益，共同推廣國產化電動巴士與充電設施，打造綠色交通的新能源世代。
記者許家禎／台北報導
2021-07-06 16:20:34｜2021-07-06 16:44:00
按合作備忘錄，雙方將以三地集團既有客運系統為基礎，採階段性合作規劃，導入電動巴士，前期以試運行方式服務乘客，貼近乘客與客運業者需求，提升客運運營車隊品質，預計明（2020）年正式加入三地集團旗下高雄客運。此外，鴻華先進科技車輛設計能力，亦可延伸至中、小型電動巴士，未來在進軍其他車用需求市場方面，為雙方帶來更多合作機會。
鴻華先進科技董事長劉揚偉表示，鴻華提供MIH商用車開放平台所延伸出來的電動巴士「E BUS」，憑藉著不斷地優化改善去契合未來電動車市場的需求，本次有機會能夠與三地集團攜手，證明MIH電動車生態系正逐漸壯大，結合三地集團的電動車充電設施與客運經營，雙方攜手從電動巴士出發，配合政府推行設計製造在台灣的精神理念，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。
三地集團董事長鍾嘉村則表示，三地集團旗下高雄客運、嘉義客運、台南府城客運、以及台東普悠瑪客運，約六百多輛車子，具有豐富的路線和營運經驗，已規劃逐步更換為電動巴士，為未來低碳生活和綠色家園盡心力。本次北基與鴻華先進合作，借重北基快速充電樁布局和雲端管理系統，不僅能提供符合電動巴士在營運需求上的充電方案，同時透過進行路試與前後勤營運測試，藉由電巴營運路線大數據反饋鴻華先進優化電動巴士之設計及規劃。
鴻華先進指出，為實踐台灣2030年客運巴士全面電動化的目標，本次合作不僅支持政府推行設計製造在台灣的精神理念，打造全新出海口，「E BUS」也將持續導入智能化管理、人工智慧學習系統，持續提升台灣公用運輸載客品質。