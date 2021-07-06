女去年買「這股」到現在！84張戰績曝 眾一看心臟差點停
台股近日連日飆高，昨（5）日盤中更衝上17945點，收盤17919點，逼近萬八大關，而航運族群仍是撐盤要角，讓許多股民躍躍欲試。對此，就有網友分享自己從去年開始就陸續購入某一股，持續買了84張，表示將放到疫情後脫手，結果網友一看直接嚇壞，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 16:58:55
原PO在「Dcard」貼文指出「本身有一定存款加上有賺錢，從去年開始存長榮航，一張10塊開始存，慢慢買到現在，已經買了84張，均價15.3，目前損益41萬，每次有回檔就小買1到2張，想存到100張放到疫情結束後再脫手」只見貼出的股票明細，整排都是長榮航，成交價從10元起到19元都有。
貼文一出，網友紛紛回應「我點進來沒先看文字，以為是長榮，以為你發財了」、「嚇死我看成長榮，不過也存蠻多的，很厲害」、「差點被嚇歪，想說幾千萬的名人在這發文，沒事說不定等到疫情結束前，長榮航也會秀一波50元」、「原來是長榮航啊，還以為是長榮，想說發財了」、「不管怎樣，光成本也是一個不小數字，恭喜賺錢」、「沒仔細看真以為是長榮，還想說整個財富自由」、「心臟差點停了，想說是長榮84張....不過還是恭喜有賺到錢！」
事實上，網友之所以嚇到，在於原PO存的這84張股票為「長榮航」，目前股價一股20.75元；而長榮股價一股則是224元，兩則相差11倍之多，不過雖然如此，原PO仍舊靠著慢慢存股淨利41萬元，相當厲害。最後，也要提醒投資人，投資一定有風險，事前應審慎評估，學習正確的投資觀念，才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）