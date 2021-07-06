美日疫苗接續援台　林飛帆：反制中國惡意干擾

林飛帆表示，

美日疫苗接續馳援台灣，是民主同盟的共同抗疫的相互支援，背後更代表「反制中國的惡意干擾」的戰略意義。

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林飛帆指出，

中共百年黨慶，中國領導人習近平宣示要「解決台灣問題」。昨天，日本副首相麻生太郎在東京演講，就直接點明：如果中國侵略台灣，日本將其視為「存立危機事態」不足為奇，美日也應該一起協防台灣。

林飛帆認為，

林飛帆點出，對比今年4月份，日本首相菅義偉被問到台海若發生狀況，日本是否能夠援引《安全保障關聯法》的「存立危機事態」行使集體自衛權出兵協防台灣。當時，菅義偉只回答：台灣情勢對日本很重要；但對於假設性的問題他無法回答﹔可見隨著習近平在七一中共百年黨慶展現擴張野心，日本也升高回應。





林飛帆表示，日本宣布8日再提供台灣第2批113萬劑疫苗，當日本援助台灣的同時，中國國台辦還在繼續說，「台灣買BNT的唯一管道，就是找上海復星」，再一次介入台灣的疫苗採購，打壓我們從民間到政府的努力。





疫苗作為疫情時代全球重要的戰略物資，中國藉由阻撓台灣取得疫苗以打壓台灣，在國內進行操作政治分化，國際媒體早已有諸多報導﹔上週美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更直接認證「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。





林飛帆強調，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟的共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義是「反制中國的惡意干擾」，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助。



