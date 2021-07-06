美日疫苗接續援台　林飛帆：反制中國惡意干擾

林飛帆認為，日方從副首相的高度，將台海情勢與「存立危機事態」連結，並援此強調美日協防台灣的必要，是相當罕見的的表態。他解釋，「存立危機事態」是日本《安全保障關聯法》授權日本行使集體自衛權的必要條件之一；意指與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，在此情況下，日本自衛隊可行使集體自衛權。
林飛帆點出，對比今年4月份，日本首相菅義偉被問到台海若發生狀況，日本是否能夠援引《安全保障關聯法》的「存立危機事態」行使集體自衛權出兵協防台灣。當時，菅義偉只回答：台灣情勢對日本很重要；但對於假設性的問題他無法回答﹔可見隨著習近平在七一中共百年黨慶展現擴張野心，日本也升高回應。
林飛帆表示，日本宣布8日再提供台灣第2批113萬劑疫苗，當日本援助台灣的同時，中國國台辦還在繼續說，「台灣買BNT的唯一管道，就是找上海復星」，再一次介入台灣的疫苗採購，打壓我們從民間到政府的努力。
疫苗作為疫情時代全球重要的戰略物資，中國藉由阻撓台灣取得疫苗以打壓台灣，在國內進行操作政治分化，國際媒體早已有諸多報導﹔上週美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更直接認證「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。
林飛帆強調，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟的共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義是「反制中國的惡意干擾」，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助。