COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美日疫苗接續援台　林飛帆：反制中國惡意干擾

▲日本政府第2批捐贈的113萬劑AZ疫苗將在8日抵台，民進黨副秘書長林飛帆表示，美日疫苗接續馳援台灣，是民主同盟的共同抗疫的相互支援，背後更代表「反制中國的惡意干擾」的戰略意義。（圖／記者呂炯昌，2021.03.06）
▲日本政府第2批捐贈的113萬劑AZ疫苗將在8日抵台，民進黨副秘書長林飛帆表示，美日疫苗接續馳援台灣，是民主同盟的共同抗疫的相互支援，背後更代表「反制中國的惡意干擾」的戰略意義。（圖／記者呂炯昌，2021.03.06）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-06 17:03:04

日本政府第2批捐贈的113萬劑AZ疫苗將在8日抵台，民進黨副秘書長林飛帆表示，美日疫苗接續馳援台灣，是民主同盟的共同抗疫的相互支援，背後更代表「反制中國的惡意干擾」的戰略意義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林飛帆指出，中共百年黨慶，中國領導人習近平宣示要「解決台灣問題」。昨天，日本副首相麻生太郎在東京演講，就直接點明：如果中國侵略台灣，日本將其視為「存立危機事態」不足為奇，美日也應該一起協防台灣。

林飛帆認為，日方從副首相的高度，將台海情勢與「存立危機事態」連結，並援此強調美日協防台灣的必要，是相當罕見的的表態。他解釋，「存立危機事態」是日本《安全保障關聯法》授權日本行使集體自衛權的必要條件之一；意指與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，在此情況下，日本自衛隊可行使集體自衛權。

林飛帆點出，對比今年4月份，日本首相菅義偉被問到台海若發生狀況，日本是否能夠援引《安全保障關聯法》的「存立危機事態」行使集體自衛權出兵協防台灣。當時，菅義偉只回答：台灣情勢對日本很重要；但對於假設性的問題他無法回答可見隨著習近平在七一中共百年黨慶展現擴張野心，日本也升高回應。

林飛帆表示，日本宣布8日再提供台灣第2批113萬劑疫苗，當日本援助台灣的同時，中國國台辦還在繼續說，「台灣買BNT的唯一管道，就是找上海復星」，再一次介入台灣的疫苗採購，打壓我們從民間到政府的努力。

疫苗作為疫情時代全球重要的戰略物資，中國藉由阻撓台灣取得疫苗以打壓台灣，在國內進行操作政治分化，國際媒體早已有諸多報導上週美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更直接認證「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。

林飛帆強調，美日疫苗接續馳援台灣，這是民主同盟的共同抗疫的相互支援，但背後的戰略意義是「反制中國的惡意干擾」，對台製造的政治疫情；同時也要向中國展現，台灣作為盟友若遇到危險，美日將共同協助。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀