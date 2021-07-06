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打鐵趁熱！柯文哲宣布：8日開放68歲以上長者預約打疫苗

▲台北市長柯文哲6日宣布，8日起將開放68歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲6日宣布，8日起將開放68歲以上長者預約施打疫苗。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-06 17:26:41

台北市今（6）日上午8時，開放70歲以上長者透過網路預約施打疫苗，副市長蔡炳坤表示，開放第一個小時就有將近1.8名長者預約成功，而截至下午3時為止，已經有4.4萬人完成預約，預約率達72%。而市長柯文哲也宣布，將在8日開放68歲以上長者、55歲以上原住民，透過網路預約施打疫苗。

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柯文哲在記者會上向市民喊話，拜託大家盡量上網預約，不然打電話會很麻煩，並將視預約狀況動態調整可預約年齡，如果還有名額，考慮再下修。此外柯文哲表示，取消預約的功能已經做好，明天就會在網路系統上新增取消功能，預約截止前都可以取消。

而在今日疫苗預約系統一開放後，很多地方里長向市府詢問，是否這次沒有電話預約施打疫苗的措施？對此蔡炳坤表示，由於兩梯次的疫苗預約時間相當接近，所以就一起宣布，70歲以上無法上網預約的長者，將和68歲以上無法上網預約的長者一起，可以在12日、13日上午9時到下午5時，打電話到區公所登記，區公所同時會告知15日要到哪家醫院接種疫苗。

▲台北市政府宣布8日起開放68歲以上長者預約施打疫苗，若無法透過網路預約，12日起也可以透過電話的方式預約。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府宣布8日起開放68歲以上長者預約施打疫苗，若無法透過網路預約，12日起也可以透過電話的方式預約。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
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