打鐵趁熱！柯文哲宣布：8日開放68歲以上長者預約打疫苗

台北市今（6）日上午8時，開放70歲以上長者透過網路預約施打疫苗，副市長蔡炳坤表示，開放第一個小時就有將近1.8名長者預約成功，而截至下午3時為止，已經有4.4萬人完成預約，預約率達72%。而市長柯文哲也宣布，將在8日開放68歲以上長者、55歲以上原住民，透過網路預約施打疫苗。





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柯文哲在記者會上向市民喊話，拜託大家盡量上網預約，不然打電話會很麻煩，並將視預約狀況動態調整可預約年齡，如果還有名額，考慮再下修。此外柯文哲表示，取消預約的功能已經做好，明天就會在網路系統上新增取消功能，預約截止前都可以取消。





而在今日疫苗預約系統一開放後，很多地方里長向市府詢問，是否這次沒有電話預約施打疫苗的措施？對此蔡炳坤表示，由於兩梯次的疫苗預約時間相當接近，所以就一起宣布，70歲以上無法上網預約的長者，將和68歲以上無法上網預約的長者一起，可以在12日、13日上午9時到下午5時，打電話到區公所登記，區公所同時會告知15日要到哪家醫院接種疫苗。



