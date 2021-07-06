日本熱海土石流　當局調查是否跟填土造地有關

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熱海市政府表示，這項填土造地工程2007年由一間位於神奈川縣內的業者提出申請，在造成土地後賣給現在的所有人。
代理這位土地所有人的律師河合弘之說，這塊地是在2011年2月25日購入，但也只有買進而已，買的時候完全不知道是用土堆填起來的脆弱土地。
雖然土地所有人在這塊土地附近建設太陽能發電設施，河合說，太陽能發電設施離崩落土地還有一段距離，不是土地崩落的原因。
朝日新聞報導，靜岡縣知事川勝平太昨天前往災區視察時說，長時間降雨讓大量雨水蓄積在地層內；伊豆山飽含大量的水，在稍微發生強降雨後，就成了最後一根稻草。
談到「盛土」對土石流帶來的影響，川勝說，就他的理解，應該是梅雨季持續降雨，山已經無法負荷那麼多的雨量，所以一口氣湧出，沖垮「盛土」，造成如此嚴重災情。
記者詢問土石流的原因是水，不是「盛土」嗎？川勝說，即使現在沒有下雨，還是有激流，這就說明山裡面蓄積的水量有多麼巨大。
產經新聞報導，由於土石流發生地點附近被確認有填土造地的「盛土」崩落，日本國土交通大臣赤羽一嘉今天說，接下來將調查日本全境是否還有同樣的危險場所。
國土交通省未來將跟相關部會合作，進行訂定調查事項及對象場域等標準的作業。
這種用「盛土」填土造地的行為，國土交通省一直都在調查超過一定規模的建地，但因為這次土石流崩落的土地並非建地，所以不在調查範圍內。
不過，赤羽今天在記者會上說，必須對全國有填土造地的地方進行總體檢。
靜岡縣政府目前正在調查土石流原因，並調查跟這些「盛土」有沒有關係。
國土交通省官員表示，目前仍不清楚是「盛土」本身崩落，還是支撐「盛土」下方的部分先崩落。
填土造地的目的如果是作為建地或道路之用，主管機關是國土交通省，但這次發生土石流的這塊土地既非建地也非道路，其填土地區及方式則受地方條例規範。
至於用來作為「盛土」來源的殘土被視為資源而非廢棄物，所以沒有搬運的規範。
經濟產業大臣梶山弘志今天談到土石流起點附近設置大規模太陽能發電站時說：「雖然目前無法斷定，但會調查包括工程是否造成地形、地層或水路等變化。」
梶山說，日本政府以國土交通省為主，已展開現地調查，經產省也會以相關部會立場在查明土石流原因做出必要貢獻。
朝日電視台報導，川勝說，到現場查看後可以看到山上地表顏色不同，一眼就可以看出地質完全不同的土；根據目前所接受的說明，聽說這些暗黑色的土很可能就是「盛土」。
至於業者當年為何進行「盛土」工程，熱海市政府目前仍不清楚。
相較於川勝認為這起土石流的原因可能來自長時間大量蓄積的水，地質學者塩坂邦雄則認為，由於在山脊處進行開發，造成可以含水的森林消失，才會讓雨水流出。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1100706