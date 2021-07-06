習近平將人民綑綁中共　前中政策顧問：13億中國人不同意

7月１日中國共產黨百年黨慶，中國國家主席習近平在當時的演講中提到「任何想把中共和中國人民分割開的企圖不會得逞、中國人民也不答應」，對此，美國前國務卿中國政策首席顧問余茂春表示「13多億中國人民也絕不答應習近平這樣的說法」，指出習近平這番話「沒什麼底氣」。





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根據《自由亞洲電台》報導，習近平在百年黨慶的演講中提到「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應！」。





美國前國務卿蓬佩奧的中國政策首席顧問余茂春接受《自由亞洲電台》訪問時表示，習近平說這話沒什麼底氣。





余茂春表示「13多億的中國人民絕不答應習近平這樣的講法，他只不過是自己在那給自己壯膽！他沒有任何證據可以表明中國共產黨代表中國人民利益」。余茂春指出，中共為了慶祝所謂建黨百年，給自己臉上貼金，表現得十分緊張。「中共動用多少警力和專政機關，讓老百姓服服帖帖，不敢亂說、亂動」余茂春認為習近平在這種情況下，講中國人民絕不答應，「這真的沒有多少人會相信」。





余茂春進一步指出，「中華人民共和國」實際上是一個非常不切實際的國號，是沒有任何人民可以當家作主的政治機構。因為習近平在許多方面限制民眾，現在中國百姓連評論自己國家領袖的權利都沒有，甚至還被視為是一種犯罪，叫做「妄議中央」，而這就是專制獨裁，獨裁者總想把自己打扮成全民代表。





流亡美國、前六四學運領袖之一的王軍濤則是認為習近平的說法很搞笑。習近平不是靠民主選舉產生，而是靠紅色血統、由共產黨權貴拱上台，自稱與人民血肉相連，只有在「寄生」的意義上是正確的。





王軍濤進一步指出，「共產黨就像寄生在中國人民身上的毒瘤」，榨乾中國人民血汗、欺負中國人民，血肉相關就是如果離開中國人民供血、餵肉，他根本一天也活不下去。王軍濤以西藏、香港、新疆為比喻，指出這證明了習近平就是踩著人民鮮血壯大，就像毒瘤危害人體健康。





王軍濤更批評，中共不遵守國際社會規矩，從習近平百年黨慶談話，就暴露他對國際政治基本知識匱乏，也許是他的真心話，但是跟國際政治、人類文明都有很大的落差。



