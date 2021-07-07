房市／避免糾紛　專家建議斡旋單詳列這些

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針對網友好奇，斡旋單上需要寫得多詳細，才能盡量避免後續爭議？住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨建議，「最好寫得和合約一樣」，想要什麼條件，事先都先拋出來讓仲介、屋主知悉，對方能接受再往下談，反之則撤回。舉例來說，不少購屋族希望能壓一條貸款的但書，假設銀行核貸未達8成可無條件解約，由於部分屋主可能不願意接受，因此最好就寫明在斡旋單上；另如買方欲出價購買的價格也要寫清楚，除非後續發現屋主有蓄意隱瞞的屋況瑕疵，可依此要求減少價金，否則成交價通常會「大於或等於」斡旋單上的出價金額，而不會再調低。
信義房屋大昌覺民店店長莊麗蓉則說明，房仲經紀人員在與買方互動及帶看過程中，通常會先說明物件標的產權、不動產說明書調查重點事項，進而將買賣雙方需負擔的各項費用、乃至協助試算買方自備款、還款能力、銀行利率、貸款成數、每月還款金額，讓客戶能有初步瞭解及掌握。買方若想進一步下斡旋或要約，以信義房屋為例，會提供依照內政部版本的斡旋要約內容，契據皆能詳列買方願意購買的金額、付款方式、斡要契約有效時間、預計希望簽約的時間、其他承購條件等。
值得一提的是，莊麗蓉指出，除少部分屋主不容易聯繫外，通常斡旋天數大約是1至3天，因為當買方下斡旋後，房仲會立即聯繫屋主傳達買方出價情形，而屋主願不願意接受買方出價金額及條件，很快就能有答案，假設買賣雙方都有意願繼續洽談但條件尚未談妥，只要「續斡」即可，但若是斡旋時間一開始就訂太長，反而可能耽誤買賣雙方，尤其買方可能錯失下一次對心儀物件出價的機會。
另外，莊麗蓉也表示，無論是斡旋單的條文或是簽約成交後續的保障服務，建議消費者能慎選有信譽的房仲公司，確保均依照內政部規定，甚至交屋後有專屬的漏水保固制度、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障、買賣價金履約保證制度、凶宅安心保障、蟲蛀保障等服務，能更加安心。