房市／六都新登記工廠家數成長　台中最多

全球產業鏈結構改變企業設廠策略、政府積極輔導未登記工廠與特定工廠納入管理及輔導，讓產業布局實質需求帶動各縣市工業地產，尤其是中台灣發展更為明顯。根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，統計從去年2020年到2021年5月，累計全台新登記工廠家數達1萬2,269家，台中、新北、桃園、台南、高雄都是熱區，其中以台中2,782家最多，較排名第三的桃園1,398家多了近一倍，主要增加產業來自於金屬製品、機械設備、塑膠製品、食品製造等製造業。
財經中心/綜合報導
2021-07-07 12:30:00
信義全球資產公司總經理柯宏安表示，觀察此波新增的新登記工廠家數趨勢，主要大幅成長時間點是在去年第2季開始，全年增加幅度更遠高於前年，確實顯示產業受中美貿易戰及疫情影響而積極回台布局，推升了工業地產發展，不只新登記工廠家數，包含外銷訂單、出口總值、工業類建照核發等各項指標也都顯示出工業需求穩定，因此也陸續反映在去年下半年以及今年上半年的上市櫃法人大型交易中，其中工業地產類佔比相當可觀，可看到包含許多科技製造業設廠、高科技研發、物流倉儲等實質需求的交易。
觀察六都2020年到2021年5月新登記工廠家數來看，以台中市2,782家最多，大型企業加碼投資進駐台中，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等，也讓2021上半年台中上市櫃工業地產交易金額來到約20億元。近期因台中政府輔導未登記工廠合法化，積極辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技園區二期等，使得神岡區的工廠登記家數為台中最多。
新北市以1,654家排名第二，新北市人口密度高，勞工招募條件相對優勢，而捷運串連起各大工業區，基礎設施優勢帶動企業投資意願，廠房交易從2017年開始逐年成長，且在政府推動工業區立體化方案下，建商也開始往新北開發工業土地，2021上半年上市櫃工業地產交易金額來到約63億元。
排名第三的桃園，為全台工業重鎮，交通方便、產業聚落完善的桃園已是高科技、汽車、生技、化工、物流等產業設廠的首選之地，其中又以蘆竹區工廠登記家數最多，受惠於靠近桃園機場、工業區發展成熟，因此吸引廠商進駐，2021上半年上市櫃工業地產交易金額來到約136億元，為全台工業地產交易最多縣市。
總經理柯宏安補充，工業地產可算是近年商用不動產的火車頭，且來自產業實質需求而非投機投資性質，尤其各縣市在更多企業進駐後，帶來更多就業與居住人口，衍生許多消費與購屋需求，都有助整體不動產市場發展循環。