守護竹科半導體產業　鄭宏輝：挺醫護、捐防護衣

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鄭宏輝認為，竹竹苗地區的醫療資源不比雙北豐富，為了讓第一線的抗疫人員能有足夠的資源作戰，他與財經網美胡采蘋共同發起募集防護衣活動，共募集超過30000件防護衣，發送到竹竹苗地區消防及衛生醫護單位，以實際行動力挺醫護，當醫護人員強而有力的後盾。
鄭宏輝指出，新竹縣、市本來就是同一個生活圈，也都是守護竹科、守護半導體產業的護國城市，大新竹不只要合作拚建設、更要共同為防疫努力；柯建銘立委辦公室主任翁枝弘說，抗疫不僅是政府的事，更需要社會各界團結投入，新竹縣市合作，共同守護防疫第一線人員的安全。
張珈源、蔡蕥鍹表示，苗栗疫情爆發後，蔡英文總統指示成立竹竹苗作戰聯盟，協同調度醫療人力物資，共抗疫情；新竹縣醫療資源匱乏，比不上雙北，本次特別感謝鄭宏輝顧問送愛到竹縣，讓第一線抗疫人員擁有充足的物資，持續作戰，期盼每份力量的匯聚，都能成為抗疫成功的關鍵。
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