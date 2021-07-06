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守護竹科半導體產業　鄭宏輝：挺醫護、捐防護衣

▲行政院政務顧問鄭宏輝今日捐贈防護衣給新竹縣政府、中國醫藥大學新竹分院、東元醫院、台大醫院生醫分院等單位，共同守護防疫第一線人員的安全。（圖／鄭宏輝辦公室提供）
▲行政院政務顧問鄭宏輝今日捐贈防護衣給新竹縣政府、中國醫藥大學新竹分院、東元醫院、台大醫院生醫分院等單位，共同守護防疫第一線人員的安全。（圖／鄭宏輝辦公室提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-06 22:00:00

為對抗疫情，總統蔡英文指示成立竹竹苗防疫作戰聯盟；行政院政務顧問鄭宏輝、柯建銘立委辦公室今（6）日與新竹縣議員張珈源、竹北市民代表蔡蕥鍹共同前往新竹縣政府、中國醫藥大學新竹分院、東元醫院、台大醫院生醫分院分送2000件防護衣。

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針對長照機構易發生感染群聚事件，為了加強老人養護中心、護理之家第一線居服員防護力，也照顧案主的健康，本次也特別安排物資分送給竹北各地的老人養護中心及護理之家，由新竹縣政府社會處代表受贈，捐贈現場包括竹北老人安養護中心、建安、馨緣、弘欣等4家老福機構；禾馨、平安、蒲公英、菩心等4間護理機構共8家機構。

鄭宏輝認為，竹竹苗地區的醫療資源不比雙北豐富，為了讓第一線的抗疫人員能有足夠的資源作戰，他與財經網美胡采蘋共同發起募集防護衣活動，共募集超過30000件防護衣，發送到竹竹苗地區消防及衛生醫護單位，以實際行動力挺醫護，當醫護人員強而有力的後盾。

鄭宏輝指出，新竹縣、市本來就是同一個生活圈，也都是守護竹科、守護半導體產業的護國城市，大新竹不只要合作拚建設、更要共同為防疫努力；柯建銘立委辦公室主任翁枝弘說，抗疫不僅是政府的事，更需要社會各界團結投入，新竹縣市合作，共同守護防疫第一線人員的安全。

張珈源、蔡蕥鍹表示，苗栗疫情爆發後，蔡英文總統指示成立竹竹苗作戰聯盟，協同調度醫療人力物資，共抗疫情；新竹縣醫療資源匱乏，比不上雙北，本次特別感謝鄭宏輝顧問送愛到竹縣，讓第一線抗疫人員擁有充足的物資，持續作戰，期盼每份力量的匯聚，都能成為抗疫成功的關鍵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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