印尼新冠疫情惡化　貿易部長：將從台灣進口製氧機

印尼境內新冠肺炎（COVID-19）疫情急遽惡化，週二（6）當地通報新增3萬1189例確診、728例死亡，確診病例在不到一個月的時間內翻倍暴增，更令人憂心的是當地兒童確診率迅速增加，印尼政府表示，專家預計每日新增病例可能突破5萬人，當局正在為「最糟的情況」做準備，向海外採購醫療物資，從包括從台灣進口製氧機。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-07 09:57:27｜2021-07-07 10:06:26
綜合外媒報導，印尼因為開齋節群聚，導致Delta變種病毒爆發、確診人數激增，印尼兒科協會負責人普魯甘（Ama Pulungan）表示，開齋節期間，可以看見不少父母帶著沒戴口罩的孩子參與活動，過去一個月18歲以下的病例增加了一倍，6月28日至7月4日期間，感染新冠肺炎的兒童新增1萬1872例。
印尼貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）週一（5）表示，因應國內疫情惡化，國家災害應變總署（BNPB）請求進口各類醫療用品，將會從台灣進口製氧機應對疫情，但並沒有說明進口數量。除了製氧機，也將確保藥品、酒精、氧氣瓶等醫療物資順利分配。
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