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第9、10類人員登打紀錄會消除？指揮中心闢謠

▲指揮中心6日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心6日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-07 11:57:39

昨天疫苗接種預約平台試行，就發生網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理」等資訊，中央流行疫情指揮中心今（7）日澄清，疫苗接種預約平台（1922.gov.tw）並無異常，且已正式上線，並非虛擬預約，所有登記成功者皆已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記的紀錄並不會受到影響。

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指揮中心說明，有關疫苗接種預約平台，其設計目前是開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記， 因此，不限金馬澎地區登記意願，惟完成意願登記者，須符合當時公布開放預約的接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種，假如有完成意願登記但不符合當時預約資格，則暫時不會收到預約接種簡訊且無法預約接種，

指揮中心說，本次以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦意願登記及預約接種，未來將再逐步開放到全國，截至今日8時，全國已有約148萬符合第9、10類接種對象完成意願登記，其中離島金門、馬祖及澎湖的意願登記人數約為4千5百人。 

指揮中心指出，目前全國1到8類對象已開放接種，符合該等對象資格者可依縣市政府規劃安排接種昨天上線的疫苗接種預約平台，是要建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，請符合第9、10類對象民眾先進行意願登記，再依簡訊通知，進行預約接種。

指揮中心強調，網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊皆為不實訊息且均非發布自疾管署或1922防疫專線，籲請民眾勿信、轉傳與散布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.84%8.16%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.34%80.66%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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