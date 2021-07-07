第9、10類人員登打紀錄會消除？指揮中心闢謠

昨天疫苗接種預約平台試行，就發生網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理」等資訊，中央流行疫情指揮中心今（7）日澄清，疫苗接種預約平台（1922.gov.tw）並無異常，且已正式上線，並非虛擬預約，所有登記成功者皆已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記的紀錄並不會受到影響。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-07 11:57:39
指揮中心說明，有關疫苗接種預約平台，其設計目前是開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記， 因此，不限金馬澎地區登記意願，惟完成意願登記者，須符合當時公布開放預約的接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種，假如有完成意願登記但不符合當時預約資格，則暫時不會收到預約接種簡訊且無法預約接種，
指揮中心說，本次以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦意願登記及預約接種，未來將再逐步開放到全國，截至今日8時，全國已有約148萬符合第9、10類接種對象完成意願登記，其中離島金門、馬祖及澎湖的意願登記人數約為4千5百人。
指揮中心指出，目前全國1到8類對象已開放接種，符合該等對象資格者可依縣市政府規劃安排接種﹔昨天上線的疫苗接種預約平台，是要建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，請符合第9、10類對象民眾先進行意願登記，再依簡訊通知，進行預約接種。
指揮中心強調，網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊皆為不實訊息且均非發布自疾管署或1922防疫專線，籲請民眾勿信、轉傳與散布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。