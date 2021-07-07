日美協防台灣？胡錫進嗆：解放軍將消滅自衛隊

日本副首相麻生太郎5日在東京一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權，並強調美日一同協防台灣。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進6日在微博上發文，語氣相當強硬，嗆聲「解放軍將消滅日本自衛隊」。





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麻生太郎在演講時表示，中國如果侵攻台灣的話，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權 。並表示「美日一定要一同防衛台灣」。





對此，胡錫進6日在微博上發文警告，像是麻生太郎這樣「日本大嘴級政客」，如果台海爆發戰事，最好讓日本離遠一點。更表示如果日本自衛隊參戰，攻擊解放軍，「解放軍不僅會消滅參戰的日本自衛隊」，更有權利對日本自衛隊的陸上基地以及相軍事設施實施打擊，癱瘓日本自衛隊的攻擊能力。





胡錫進不滿日本官員針對台灣議題發出挺台言論，警告「今天既不是1894年（甲午戰爭），也非1931年（918事變）或1937年（8年抗戰）」，要日本收斂面對中國的猖狂。更撂下狠話指出，「日本的存亡不取決於中國如何解決台灣問題，而取決於日本首先要建立牢固的自知之明」。





胡錫進更翻起舊帳，表示「過去一個多世紀裡，日本對中國犯下滔天罪行，中國沒做任何對不起日本的事情」。最後更稱「日本極端政客如果以為有美國做靠山就能再犯中國，「那麼強大起來的中國將願意多送給他們一份教訓，陪這個鄰國成長」。





▲《環球時報》總編輯胡錫進在微博上PO文嗆聲要「消滅參戰的日本自衛隊」。（圖／翻攝自胡錫進微博）

中國外交部發言人趙立堅先前也就麻生太郎的發言表達意見，強調麻生太郎的言論「極其錯誤並且危險」，損害了中日關係政治基礎。並稱中方對此強烈不滿，堅決反對，已經提出嚴正抗議。



