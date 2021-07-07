紐國會討論維族處境　執政工黨阻提種族滅絕惹議

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雖然有關動議受到紐西蘭外交部部長、執政工黨議員馬胡塔（Nanaia Mahuta）附議；但布朗里批評，工黨阻止將「種族滅絕」字眼納入議案。為此，布朗里被迫另提修正動議。
布朗里坦承，由於工黨掌握過半數國會議席，故此她明白到，修正動議是無可能獲得國會支持的；她提出修正動議，是為了讓中國「種族滅絕」的措詞納入議會紀錄中。
對於國家黨不滿工黨阻止納入「種族滅絕」字眼，馬胡塔強調紐西蘭政府並非漠不關心。她解釋，由於「種族滅絕」是嚴重國際罪行，所以必須由國際法庭依據國際法，並必須在採納完整證據之後，才能夠提出「種族滅絕」的結論。
與工黨組成聯合政府的紐西蘭綠黨（The GreenParty of Aotearoa New Zealand）也和工黨立場分歧。綠黨議員賈拉曼（Golriz Ghahraman）不單附議布朗里提出納入「種族滅絕」字眼的修正動議，她還批評工黨淡化中國針對新疆維族所犯罪行。
賈拉曼強調，維族婦女被強迫絕育、兒童被帶走離開自己的家庭，高達100萬維族人受害。她認為中國政府的種族滅絕，和德國紐倫堡大審中所提到納粹二戰期間的行為，兩者是性質相同的罪行。
布朗里在動議演說中說，紐西蘭政府對維族人的處境已掌握相關情報；她要求政府向國會分享情報內容。
布朗里還提到，感謝朝野各黨派支持有關動議；紐西蘭國會「討論中國共產黨不同意的事情」被認為是「勇敢的」舉動，因為儘管紐西蘭的民選議員享有言論自由，但向來都避免得罪中國共產黨。
中國新疆維族處境持續成為紐西蘭輿論焦點。工黨國會議員沃爾（Louisa Wall）5日公開要求紐西蘭政府關注維族人遭活摘器官、被充當奴工，以及被關押在「再教育營」等問題。華爾的言論，被認為突破了工黨內部避免批評中國的作風，隨即引起紐西蘭媒體關注。（編輯：馮昭）1100707