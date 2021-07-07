COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

紐國會討論維族處境　執政工黨阻提種族滅絕惹議

▲紐西蘭在野國家黨議員布朗里向國會提出動議，要求辯論紐西蘭政府該如何回應中國維族「人權遭嚴重侵犯」問題。紐西蘭國會示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭在野國家黨議員布朗里向國會提出動議，要求辯論紐西蘭政府該如何回應中國維族「人權遭嚴重侵犯」問題。紐西蘭國會示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-07 15:34:08

（中央社記者丘德真雪梨7日專電）紐西蘭在野國家黨議員布朗里向國會提出動議，要求辯論紐西蘭政府該如何回應中國維族「人權遭嚴重侵犯」問題。由於執政工黨阻止議案納入「種族滅絕」字眼，引起朝野爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據紐西蘭新聞網站Newshub轉播紐西蘭國會錄影片段顯示，國家黨外交事務發言人布朗里（Gerry Brownlee）今天提出動議，要求辯論紐西蘭政府該如何與聯合國和國際社會合作，聯手遏止中國新疆維吾爾族人「人權遭嚴重侵犯」的情況。

雖然有關動議受到紐西蘭外交部部長、執政工黨議員馬胡塔（Nanaia Mahuta）附議；但布朗里批評，工黨阻止將「種族滅絕」字眼納入議案。為此，布朗里被迫另提修正動議。

布朗里坦承，由於工黨掌握過半數國會議席，故此她明白到，修正動議是無可能獲得國會支持的；她提出修正動議，是為了讓中國「種族滅絕」的措詞納入議會紀錄中。

對於國家黨不滿工黨阻止納入「種族滅絕」字眼，馬胡塔強調紐西蘭政府並非漠不關心。她解釋，由於「種族滅絕」是嚴重國際罪行，所以必須由國際法庭依據國際法，並必須在採納完整證據之後，才能夠提出「種族滅絕」的結論。

與工黨組成聯合政府的紐西蘭綠黨（The GreenParty of Aotearoa New Zealand）也和工黨立場分歧。綠黨議員賈拉曼（Golriz Ghahraman）不單附議布朗里提出納入「種族滅絕」字眼的修正動議，她還批評工黨淡化中國針對新疆維族所犯罪行。

賈拉曼強調，維族婦女被強迫絕育、兒童被帶走離開自己的家庭，高達100萬維族人受害。她認為中國政府的種族滅絕，和德國紐倫堡大審中所提到納粹二戰期間的行為，兩者是性質相同的罪行。

布朗里在動議演說中說，紐西蘭政府對維族人的處境已掌握相關情報；她要求政府向國會分享情報內容。

布朗里還提到，感謝朝野各黨派支持有關動議；紐西蘭國會「討論中國共產黨不同意的事情」被認為是「勇敢的」舉動，因為儘管紐西蘭的民選議員享有言論自由，但向來都避免得罪中國共產黨。

中國新疆維族處境持續成為紐西蘭輿論焦點。工黨國會議員沃爾（Louisa Wall）5日公開要求紐西蘭政府關注維族人遭活摘器官、被充當奴工，以及被關押在「再教育營」等問題。華爾的言論，被認為突破了工黨內部避免批評中國的作風，隨即引起紐西蘭媒體關注。（編輯：馮昭）1100707

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀