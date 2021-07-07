地瓜葉一炒就黑掉？內行多「2步驟」才起鍋：翠綠到發亮
往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，但炒青菜種類百百種，看似作法簡單，想要炒出翠綠鮮甜的模樣，可還真的沒這麼容易。例如一下鍋就容易發黑的空心菜、地瓜葉、高麗菜等等。對此，就有網友分享自己炒地瓜葉的成品，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 15:21:51
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我炒的地瓜葉，請問這一盤有沒有及格？」只見貼出的照片，該盤地瓜葉炒的相當翠綠，甚至有到發亮的感覺，看起來葉子部分也特別多汁又嫩的感覺，讓人看了忍不住直流口水。
貼文一出，網友紛紛回應「這要怎炒...翠綠的好誇張」、「我都一下鍋就黑掉了...都皺皺黑黑的QQ」、「翠綠、多汁美味，這盤肯定好吃」、「真的炒的好脆綠喔」、「非常好，炒的翠綠，看起來好吃誘人」、「可以，我還看過別人炒過後整個變色」、「這盤可以欸，我剛下鍋就黑了...求食譜」、「我家的都比這樣還要來的軟，老人家愛吃軟嫩，你的比較清脆噢」。
而也有網友分享2撇步，表示「地瓜葉要先燙過再炒，然後加米酒下去炒」、「炒青菜可以川燙後加米酒下去炒，就會比較青亮的！」、「第一步就是要先燙過，沒燙過炒不爛，炒到熟就黑掉了，第二步就是炒的過程可加入少許米酒，會變脆綠而且不苦」、「炒之前一定要先燙過，接著過程加入一些酒，保證炒出來翠綠到發亮，但就是要記得要先燙過」。（編輯：張嘉哲）