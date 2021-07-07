實現法治比上太空還難！中國航天公司書記暴打院士鬧笑話

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根據中國社群網路，張陶在上個月宴請王晉年、吳美蓉，希望兩人支持自己入選院士，兩人拒絕後，惱羞成怒的張陶在電梯門口偷襲，一腳將王晉年踹倒在地，之後又將85歲的吳美蓉踢倒。張陶對2名院士施暴長達1個多小時，導致王晉年傷重昏迷、吳美蓉，被打至脊椎骨折住院。
事件在網路發酵，相關微博獲得了1.3億次點閱，中國航天投資控股有限公司3日發布聲明駁斥，稱張陶與2位院士相見是為了討論投資項目，因為對方提出的內容和公司投資原則有差距，因此雙方爆出口角，張陶因為遭到王晉年辱罵才出於義憤爆發衝突。張陶一直到7月4日才因輿論壓力，接受公司調查暫停職務。
中國在建黨百週年之際，大力宣傳近期的太空探索成果，包括火星車「祝融號」回傳的影像，還有中國太空人在太空站發出的祝賀，同時中國航天投資控股公司歐打科學院士一事，也引發國際社會關注，英國《金融時報》評論，此事可能導致正在透過太空探索成就，博取國際社會尊重的北京陷入難堪。
《金融時報》指出，中國航天投資控股公司是中國最大的航太公司之一，美國10年前出於國家安全考量，以及防範技術盜竊問題，禁止美國太空機構與中國合作，中國趁著機會邀請世界各地的科學家參與實驗，包括與俄羅斯簽約計畫在月球上建立聯合研究基地。
美國《CNN》報導提到，張陶攻擊科學家的事件凸顯出中國官員對學術的不尊重，即使是在共產黨重視太空競賽多線在，科學家與知識份子仍然無法避免受到政治動盪影響。微博上就有網友評論，張陶揭露了一個事實：法治比送太空船上天還要困難。