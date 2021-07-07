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高市議會復會藍綠有「異」見　陳其邁：市府仍是防疫優先

▲高雄市議會在5月17日經黨團協商決議順延大會後，各黨團再次對復會日期表態。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
▲高雄市議會在5月17日經黨團協商決議順延大會後，各黨團再次對復會日期表態。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-07 17:05:45｜2021-07-07 17:29:21

全台COVID-19疫情爆發後，高雄市議會在5月17日經黨團協商決議順延大會，因國內三警戒延長，再度決議警戒降至二級後再決定復會日期，因近期高雄疫情趨緩，民進黨團認為可延至下月初再行復會，讓各局處有更充分的時間研擬疫苗接種及「微解封」相應配套措施，但國民黨團及無黨聯盟黨團傾向提早開議，高雄市長陳其邁則表示，現在市府仍是防疫優先，尊重議會。

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高雄市議會民進黨團表示，台灣是一日生活圈，解封工作必須在雙北隱形傳播鏈獲得控制、Delta病毒未擴散等前提下謹慎討論，總召鄭光峰也指出，現在已經有許多網友預告解封後要往南部跑，其中也可能存在本身無症狀卻具有感染力的個案，恐對疫情管控帶來風險，考量後續議程將進入市政總質詢，屆時市長及各局處首長都必須長時間待在議事廳備詢，將較難進行「微解封」的應變準備，因此黨團認為或可延至下月初再行復會，讓各局處有更充分的時間研擬疫苗接種及「微解封」相應配套措施。

針對民進黨團建議延長至下月開議，高雄市議會國民黨黨團則表示，除了防疫外，還有許多市政議題也需要被監督，若繼續延會，會直接影響預算墊付與提案審查的時間，認為若在疫情趨緩的情況下，應做好開議的準備，才能對得起市民，總召童燕珍也表示，會尊重中央疫情指揮中心的政策，但還是傾向提早開議；無黨團團結聯盟黨團也認為應儘速復議。

▲議長曾麗燕、副議長陸淑美，召集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強依同舉行協商會議，決定大會繼續順延。（圖／高雄市議會提供）
▲議長曾麗燕、副議長陸淑美，在５月底召集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強依同舉行協商會議，決定大會繼續順延。（圖／高雄市議會提供）
對於高雄市議會各黨團對於議會復會提出的建議，台灣基進則是提出三點聲明，一、「建議七月二十六日開議」，高雄市乃至南台灣的武漢肺炎疫情穩定，市議會自然也要加緊趕上受疫情影響而延宕的審議進度，評估在三級警戒預定日期後，再加上兩週的觀察期再次開議，是較為合適之日期；二、「議會監督勿增加基層人員負擔」，台灣基進也認為，重新開議後府、會仍應以整體防疫工作為重，不應增加第一線公務人員多餘且不必要之負擔；三、「各黨需注意，勿把開議當秀場」，基進強調，議員代表市民監督市政，也是城市形象的一環，呼籲各黨派議員勿將議會當成個人秀場、甚至以外行言行妨礙防疫工作，台灣基進會持續監督議會運作與議員問政，為高雄良好的民主政治運作而努力。

對於各黨團對於議會市政總質詢復會的建議，高雄市長陳其邁認為，現在是在三級警戒期間，他常常跟大家報告「防疫就是要滴水不露」，努力做好防疫，所以現在高雄市政府仍是防疫優先，其他大概都不是現在市府考量的一個重點，復會時間「尊重議會」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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