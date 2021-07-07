高市議會復會藍綠有「異」見　陳其邁：市府仍是防疫優先

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針對民進黨團建議延長至下月開議，高雄市議會國民黨黨團則表示，除了防疫外，還有許多市政議題也需要被監督，若繼續延會，會直接影響預算墊付與提案審查的時間，認為若在疫情趨緩的情況下，應做好開議的準備，才能對得起市民，總召童燕珍也表示，會尊重中央疫情指揮中心的政策，但還是傾向提早開議；無黨團團結聯盟黨團也認為應儘速復議。
對於高雄市議會各黨團對於議會復會提出的建議，台灣基進則是提出三點聲明，一、「建議七月二十六日開議」，高雄市乃至南台灣的武漢肺炎疫情穩定，市議會自然也要加緊趕上受疫情影響而延宕的審議進度，評估在三級警戒預定日期後，再加上兩週的觀察期再次開議，是較為合適之日期；二、「議會監督勿增加基層人員負擔」，台灣基進也認為，重新開議後府、會仍應以整體防疫工作為重，不應增加第一線公務人員多餘且不必要之負擔；三、「各黨需注意，勿把開議當秀場」，基進強調，議員代表市民監督市政，也是城市形象的一環，呼籲各黨派議員勿將議會當成個人秀場、甚至以外行言行妨礙防疫工作，台灣基進會持續監督議會運作與議員問政，為高雄良好的民主政治運作而努力。
對於各黨團對於議會市政總質詢復會的建議，高雄市長陳其邁認為，現在是在三級警戒期間，他常常跟大家報告「防疫就是要滴水不露」，努力做好防疫，所以現在高雄市政府仍是防疫優先，其他大概都不是現在市府考量的一個重點，復會時間「尊重議會」。
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