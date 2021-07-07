營養師推薦的８種零食！在家解饞又健康，黑巧克力還助減肥！

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嫚嫚營養師指出，一般常見的零食，普遍存在著三大問題，包括了鈉含量超標、飽和脂肪、食品添加物。三者都對健康有不小的負面影響，建議多加留意。
鈉含量超標：一般而言，食物每100公克超過600毫克即可稱為「高鈉食物」，大多受歡迎的零食就多是如此甚至破千。鈉含量超標容易造成水腫、血壓容易上升、影響代謝和減重、甚至導致心血管疾病、中風、腎臟疾病，就像民眾常聽的「吃太鹹小心洗腎」並非毫無道理，且其實太常吃高鈉食物就得開始注意。
飽和脂肪：飽和脂肪對人體而言是不需要攝取太多的，屬於非必需脂肪，吃多對健康目前沒有發現能帶來好處，攝取過多反而容易增心血管疾病、癌症等風險。世界各國大多建議飽和脂肪為總飲食熱量的10%以下，不過據2005~2008統計國內成年人飽和脂肪約占整體飲食的20~30%，遠超過建議量，建議民眾多留意。
食品添加物：如添加糖，除了容易蛀牙外，容易有糖癮問題，常見沒有事、沒有餓也想吃東西，這可能就有成癮的現象，且也容易使得肥胖、三高、心血管疾病等慢性疾病機率增加，在上癮、傷身中形成惡性循環。另外值得注意的是，人工色素雖然對人體沒有顯著的傷害，但不少研究發現其容易使得孩童有過動症。
掌握３大寬鬆原則，吃零食也可以兼顧健康！
嫚嫚營養師表示，上述零食3大地雷都對人體有不小的影響，但若要完全都不吃，只吃蔬菜、水果恐怕人生也沒什麼樂趣，遑論防疫在家已經很不容易了。
建議民眾可輕鬆的掌握3個寬鬆的原則即可，少鹽、少糖、避免看不懂的成分。講得再詳細一點，少鹽看營養標示就是「每100公克」鈉含量小於300毫克，而少糖則看「每一份量」糖不超過整體的50%。像是民眾常認為海苔、蒟蒻條較為健康，但往往鈉含量都破千，選購時多留意，吃零食也可以更健康。
營養師推薦８零食，在家解饞又健康！
以上述3個寬鬆原則挑選零食，嫚嫚營養師也提出８種天然的零食供民眾參考。嫚嫚營養師指出，許多人吃東西會著重在熱量，但比起熱量其實食品成分更為重要，身為營養師很少看到完全吃天然食物的人的人身上有什麼重大疾病。
無調味堅果：堅果有嚼勁、飽足感，建議以沒有調味、低溫烘培為主，或可挑選薄鹽，否則一般調味的鈉含量也相當驚人。通常多建議每日約一湯匙，但吃超過一湯匙其實也無妨，避免過多即可。
80%以上黑巧克力：黑巧克力是營養師相當推薦的零食，濃度越高代表天然可可的成分越高，糖等人工添加物也就越少。可減少進食衝動，幫助減肥，有暴飲暴食的衝動可先吃個黑巧克力有助緩解。且可提升運動效能，國際知名女星史嘉蕾•喬韓森在進行健身訓練之前教練也會讓她先吃黑巧克力。建議每日約3~5小片。
低卡蒟蒻果凍：蒟蒻日前被世界衛生組織列為世界10大保健食品之一，熱量低、纖維高，但需注意甜味劑添加物，盡量選擇天然甜味劑，如赤藻糖醇、果寡糖、木糖醇等，避免糖精等人工甜味劑。雖大多研究認為人工甜味劑對人體沒有傷害，但也有研究認為攝取過多可能影響腸道菌叢生態，進而影響健康。小孩、老人留意噎到。建議每日約150克。
無調味毛豆：毛豆為優質的植物性蛋白質來源，膳食纖維含量高，可增飽足感，以無調味，或可自己烹煮薄鹽為佳，並建議可選擇有帶豆莢的，不僅吃起來別有風味和樂趣，且因多了一道剝豆莢的程序，可延長吃零食的時間，避免一下就吃完得再來一碗。建議每日約100~200公克。
米果、米餅：一般多為米製品，現也多有藜麥、糙米等全榖類製品，可解嘴饞、解想吃餅乾的慾望，且含有膳食纖維，是相當不錯的選擇。也是建議挑選薄鹽、無添加物的，一般給幼童的米餅是相當不錯的選擇，主要就是因為添加物較少。建議每日約50公克。
穀物棒：穀物棒多以燕麥製作為主，燕麥含有豐富的膳食纖維，也可以增加飽足感，且穀物棒吃起來也有嚼勁。不過也要注意少糖、少鹽的原則，特別是含糖量，為增添口感穀物棒含糖量往往較高，每份留意勿超過50%。建議每日約40克，約等同於1支。
八寶粥、穀物粥：多為燕麥、紫米、紅豆等穀物類天然食材，雖有糖量，但類型產品多走養生路線，常見多為低糖，未超過我們設定的少糖、50%糖上限。不過此建議以小罐約250公克為佳，或大罐的與親友分享，大罐整體糖量需多留意。
蔬菜餅：天然烘乾製作的蔬菜餅乾添加物相對一般零食少，不過為了調味會添加糖鹽，建議多留意。另外，雖為蔬菜餅，但乾燥之後營養大多已被破壞，應注意不可取代蔬菜。建議每日約40公克。
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