日專家：不採強硬對策　東京7月中恐日增逾1500例

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朝日新聞報導，提供日本政府厚生勞動省防疫建議的專家組織今天舉行會議，對首都圈疫情再度擴大表達強烈憂慮。
首都圈1都3縣的感染者約占日本全境2/3，專家指出，「為了不讓疫情全境擴散，必須徹底採取防疫對策」。
根據厚生勞動省資料，最近一週每10萬人口新增病例數，東京都是30.29人、神奈川縣是16.39人、千葉縣15.85人，埼玉縣則是11.28人，1都3縣都較上週來得增加。
東京都30.29人已超過日本政府防疫對策分科委員會所公布最嚴重指標的「第4階段（25人以上）」；第4階段就是所謂的感染爆發階段，也是發布「緊急事態宣言」的標準。
從東京都目前感染狀況來看，10多歲到30多歲的年輕人染疫最多，至於先行接種疫苗的65歲以上高齡者，僅占確診者的6%。
再看東京都的住院人數，本來在6月20日已下降到1270人，但之後又開始增加，到7月6日已有1677人；重症患者數在6月27日也減少到37人，但今天又增加到62人。
日本國立傳染病研究所表示，Delta變種病毒已占關東地方感染的30%以上，「從零星的群聚感染正移往東京都市中心持續流行」。
專家試算，包括傳染力強的Delta變種病毒蔓延，如果日本政府不採取強硬防疫對策，東京都到7月中旬時，每天新增確診病例恐將超過1500例。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1100707