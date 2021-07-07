COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日專家：不採強硬對策　東京7月中恐日增逾1500例

▲日本東京奧運開幕在即，東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情卻持續升溫。專家試算，日本政府若不採取強硬防疫對策，東京都到7月中旬每天新增確診病例恐將超過1500例。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京奧運開幕在即，東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情卻持續升溫。專家試算，日本政府若不採取強硬防疫對策，東京都到7月中旬每天新增確診病例恐將超過1500例。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-07 18:51:15

（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京奧運開幕在即，東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情卻持續升溫。專家試算，日本政府若不採取強硬防疫對策，東京都到7月中旬每天新增確診病例恐將超過1500例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增920例確診病例，繼今年5月13日新增1010例後，睽違近兩個月再度出現單日新增逾900例。

朝日新聞報導，提供日本政府厚生勞動省防疫建議的專家組織今天舉行會議，對首都圈疫情再度擴大表達強烈憂慮。

首都圈1都3縣的感染者約占日本全境2/3，專家指出，「為了不讓疫情全境擴散，必須徹底採取防疫對策」。

根據厚生勞動省資料，最近一週每10萬人口新增病例數，東京都是30.29人、神奈川縣是16.39人、千葉縣15.85人，埼玉縣則是11.28人，1都3縣都較上週來得增加。

東京都30.29人已超過日本政府防疫對策分科委員會所公布最嚴重指標的「第4階段（25人以上）」；第4階段就是所謂的感染爆發階段，也是發布「緊急事態宣言」的標準。

從東京都目前感染狀況來看，10多歲到30多歲的年輕人染疫最多，至於先行接種疫苗的65歲以上高齡者，僅占確診者的6%。

再看東京都的住院人數，本來在6月20日已下降到1270人，但之後又開始增加，到7月6日已有1677人；重症患者數在6月27日也減少到37人，但今天又增加到62人。

日本國立傳染病研究所表示，Delta變種病毒已占關東地方感染的30%以上，「從零星的群聚感染正移往東京都市中心持續流行」。

專家試算，包括傳染力強的Delta變種病毒蔓延，如果日本政府不採取強硬防疫對策，東京都到7月中旬時，每天新增確診病例恐將超過1500例。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1100707

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.62%8.38%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.17%80.83%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀