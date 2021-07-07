高雄一天兩工廠連環爆　消防員疲於奔命、環保局祭重罰

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今日凌晨2時點33分左右，林園區石化一路台塑林園廠發生火警，消防局緊急出動林園、大林、高桂、大寮、小港分隊共17車35人前往搶救，現場係聚丙烯成品固體塑膠粒子儲槽起火燃燒，初步判斷為聚丙烯成品槽內靜電所致，於2點58分火勢控制，3點37分才將火勢順利撲滅。
據了解，台塑林園聚丙烯廠有多次遭到裁罰紀錄，在108年有2件，各裁罰10萬元；109年也有2件，一件裁罰20萬元、一件裁罰22.5萬元；高雄市環保局指出，現場初步判斷為聚丙烯成品槽內靜電所致，產生燃燒異味散佈於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空污法第32條規定，告發裁罰45萬元。
沒想到上午10點43分，小港區高坪七路和高坪六街的交叉路口的冠敏企業也傳出火警，現場戶外堆置的鎂合金燃燒，濃煙直衝天際，高雄市消防局長李清秀立即率副大隊長陳俊宏及高桂分隊等19個分隊、消防車輛46輛、警義消共105人等人車前往搶救，副市長林欽榮、環保局長張瑞琿及各相關局處亦緊急到場協助處理。
現場因大量禁水性金屬鎂（Mg）燃燒，無法用水滅火，消防局立即調請消防砂及乾粉支援搶救，並針對周邊廠房加強射水防護，為避免火勢擴大延燒，由工務局支援35噸砂石車4台、20噸砂石車2台及山貓2台，搭配消防水線持續滅火，火勢於14時15分全面控制，16時22分火勢撲滅，無任何人員傷亡，確切起火原因刻正調查中。
環保局指出，冠敏企業發生火災時風向為南風，污染物於上午11點至12點往北影響，影響至鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢區、田寮區，監測數據隨火勢及風向已下降，恢復正常，一度風向轉為南南西風關係有往鳥松區、大寮區、大樹區擴散趨勢，高市府也在第一時間透過區里長及LINE官方帳號等通報系統，通報告知民眾先將門戶窗戶關閉。
環保局說，由於火勢波及輪胎，火警產生的空氣污染物包括氣狀及粒狀污染物，氣狀污染物會隨著大氣擴散稀釋，粒狀污染物包括懸浮微粒、落塵等或可能會附著在落塵上一些有害物質，會隨風勢減弱飄落到地面，因此特別提醒市民朋友戴口罩、勤洗手。
而針對冠敏企業在高坪七路疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警，污染影響高雄多個行政區，環保局將以加重污染程度、污染行為涉及有害空氣污染物之排放及市屬第三級空氣污染防制區等因素，依違反空污法第32條規定計算加重裁罰，初估裁處罰鍰額度新臺幣180萬；消防局也指出，起火現場存放堆疊鎂土約280坪，違反公共危險物品管理辦法於室外露天場所大量儲存第三類公共危險物品且發生嚴重火災，消防局也立即以消防法開罰管理權人10萬元罰鍰。