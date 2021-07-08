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6縣市高溫警訊！午後防局部雷雨　恐下雨到晚上

▲中央氣象局今（8）日指出，各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大臺北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上。氣象局也針對6縣市發布高溫警訊。(圖／NOWnews)
▲中央氣象局今（8）日指出，各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大臺北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上。氣象局也針對6縣市發布高溫警訊。(圖／NOWnews)

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-08 06:50:55

中央氣象局今（8）日指出，各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大臺北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上。氣象局也針對6縣市發布高溫警訊，中午前後宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，高雄市、屏東縣為黃色燈號，也將出現36度高溫的機率。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今日到週六（8至10日）各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右；因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，「太平洋高壓」的沉降作用不夠強，並無法完全抑制西半部午後的強對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。

今日各地區氣溫落在，北部24至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部24至35度。

吳德榮說，下週日至週二（11至13日）各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍、日漸擴大。下週三（14日）開始「太平洋高壓」東退減弱，「東風波」移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高，各地氣溫稍降，但為期末的模擬，應持續觀察最新資料。

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