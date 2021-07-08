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川普提告臉書推特谷歌　力鬥科技巨擘言論審查

▲前美國總統川普宣布，對臉書、推特和谷歌等公司提起違反言論自由訴訟。川普多年來力鬥科技巨擘，稱這些公司錯誤審查他的言論，如今帶頭興訟，升溫抗爭行動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前美國總統川普宣布，對臉書、推特和谷歌等公司提起違反言論自由訴訟。川普多年來力鬥科技巨擘，稱這些公司錯誤審查他的言論，如今帶頭興訟，升溫抗爭行動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 12:18:03

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）前美國總統川普今天宣布，對臉書、推特和谷歌等公司提起違反言論自由訴訟。川普多年來力鬥科技巨擘，稱這些公司錯誤審查他的言論，如今帶頭興訟，升溫抗爭行動。

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川普在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高爾夫俱樂部宣布：「本人以集體訴訟代表提告，指控科技大公司包括臉書（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google），以及這些公司的執行長祖克柏（MarkZuckerberg）、杜錫（Jack Dorse）和皮查伊（SundarPichai ）。」

川普指出，這些國家頂級的科技公司已經成為「非法、違憲審查的執行者」。

川普先前不斷控稱2020年總統大選舞弊，引發他的支持者於1月6日暴力圍攻國會大廈，此後，臉書和推特禁止川普在社群平台上貼文。

民間團體「美國優先政策研究所」（AmericaFirst Policy Institute）將川普加入這起集體訴訟，並邀請數以千計遭社群平台停權的民眾進行連署。

法律專家說，此案不太可能奏效。集體訴訟能不能成立，要由法院批准，而非訴訟當事人宣布就算。

川普是向佛羅里達州聯邦地區法院提告，要求被告立即終止相關審查制度、黑名單，以及他宣稱與他有共同政治觀點的民眾遭停權也應停止。

川普強調，他不要任何形式的和解，「我們在奮戰，我們會贏」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100708

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