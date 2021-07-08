兼顧防疫互助經濟與健康　「海揀到海量海味箱」送到家

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繼獲熱烈迴響的「揀好蔬果箱」後，高市府所推出的高雄好家載不只長高還長胖，除包含已推出的傳統市場與夜市外送服務、甚至家樂福與全聯等生活用品業者也都加入，加上日前剛推出可謂全台最新鮮最超值蔬果箱，尤獲好評。「海量海味箱」由高雄好家載平台訂購，出貨時間為每週二、四、五下午1400~1800新鮮配送，民眾在家免出門，只要拿起手機輕輕點，出貨當日2小時內就可享有在地最鮮海味。
全國疫情三級警戒期間，高市府主動媒合市轄梓官區漁會、永安區漁會、蘇班長、責任生產、飛洋水產、得意中華、宏裕行、魚有王、安得利、魚之達人等10家優質廠商，推出超值優惠699元組合或可選擇升級版1,000~1,500元之海味箱，內容澎湃多元，除有高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑及虱目魚」外，還有鱸魚、午仔魚、草蝦、花枝丸及花枝蝦排等優質產品。
各家水產業者紛紛表達對「海量海味箱」方案的認同，並感謝高雄市政府在疫情期間的用心，透過小黃將最新鮮的海產配送到家，減少民眾外出的機會，對業者來說，也多了一種販售方式，兼顧防疫互助經濟與民眾健康。
海洋局長張漢雄表示，魚類脂質中的 EPA 會促進高密度脂蛋白的形成，對人體心臟有很大的助益，同時魚肉蛋白質平均含量相當的高，脂質平均含量相對的低，是一種高營養、低熱量、又容易被消化和吸收的優質食品。疫情期間，民眾免出門，只要在家拿起手機就可以安心享用在地生產的美味水產品。
海洋局也指出，這次特別結合「高雄好家載」平台與計程車業者台灣大車隊、LINE TAXI 及瑞龍、夏威夷車隊等車隊，共計約1600台計程車合作，20公里內免運費，每週二、四、五下午新鮮出貨配送，在最短時間將訂購海味箱送到民眾手裡。自7月8日起民眾只要透過「LINE 熱點」，搜尋「#高雄好家載」專區，再依喜好選擇本次配合的梓官區漁會等10家廠家，一支手指頭即可輕鬆照顧全家人的胃。
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