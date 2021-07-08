貝佐斯卸任亞馬遜執行長　交棒後1日內身價狂飆2364億

57歲全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）於5日正式卸任美國亞馬遜公司執行長，離任當時淨資產高達1970億美元。但就在美國國防部取消微軟的「絕地計畫」（JEDI）後，讓亞馬遜股價大漲4.69%，連帶讓貝佐斯財富在1日內大增84億美元（約台幣2346億元），身價達到創紀錄2110億美元（約台幣5.9兆元）。





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綜合外媒報導，貝佐斯5日時把擔任27年執行長的重責大任，交棒給AWS 雲端事業負責人賈西 (Andy Jassy)，但是貝佐斯仍然是執行董事長，並且握有亞馬遜11%股權的最大股東。





彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，貝佐斯身為全球首富，財富來源主要是所持有的亞馬遜股份和其他資產。美國人平均退休年齡為65歲，這個年齡階段的美國人淨資產中位數為26.64萬美元（約台幣731萬元），貝佐斯在卸任當時淨資產高達1,970億美元（約為台幣5.5兆），代表貝佐斯的財富超過了65歲美國人淨資產中位數70倍以上。





不過就在貝佐斯卸任後一天，美國國防部宣布取消微軟價值100億美元的雲計算「絕地計畫」合約，改為包括多家廠商的新合約，替長期抗議國防部不公的亞馬遜敞開大門，更帶動亞馬遜7日股價上漲4.7%，更幫助貝佐斯身價刷新紀錄，來到2110億美元。根據彭博億萬富翁指數，貝佐斯的財富在一天之內增加了84億美元。





▲因亞馬遜股價大漲，讓貝佐斯身價刷新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

貝佐斯卸任之後的動向也受到外界關注，目前他預計會在7月20日時和弟弟馬克一起搭乘太空新創公司藍色起源（Blue Origin）的新雪帕德火箭（New Shepard）登上太空，一圓太空夢。但先前曾有14萬網友發起請願活動，希望貝佐斯不要重返地球。



