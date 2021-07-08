因疫情調解停擺　中市議員：視狀況恢復調解

全台三級警戒導致調解業務停擺。然而，諸如車禍若要提告刑事過失傷害，則有六個月的法律追訴期，今(8)日台中市議員施志昌表示，若無法調解，也將導致刑事案件數量增加，法院也將負荷不堪，他希望可以視案件狀況，在符合防疫規定下，重新回復調解業務。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-08 13:30:54
施志昌指出，全台三級警戒自5月19日實施至今，為了符合防疫規定，各區公所調解委員會也暫停調解服務，如今三級警戒又將延後至7月26日，應調解的業務也將一再延宕。但許多案件，如車禍、債務、土地糾紛等，原本透過調解就可以解決，但因為調解暫停服務。但像是車禍，當事人為了維護自己權益，不得不在法律追訴期六個月內提告過失傷害等刑事告訴，許多民眾也不希望因為如此就走法律途徑，於是跟他陳情希望能恢復調解。
施志昌表示，今已向法制局反映此事，現在又面臨三級警戒延長，期盼能在符合防疫規定下有條件重新恢復調解業務，法制局也重善如流，今日就會發文給各調解委員會，若案件有急迫性，在五人以下可以從事調解，以減少過多的訴訟案件，也讓當事兩肇能盡快放下心中的大石。這裡也要提醒民眾，如果民、刑事已在一審法院辯論終結者、耕地三七五減租條例之租佃糾紛、非告訴乃論刑事事件及離婚、收養的案件則不能透過調解委員會調解。