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愈睡愈累嗎　小心睡到缺氧別輕忽

▲醫師表示，近期有研究顯示，睡眠呼吸中止的病人若感染新冠肺炎，重症機率較一般人高。(圖／醫院提供2021.7.8)
▲醫師表示，近期有研究顯示，睡眠呼吸中止的病人若感染新冠肺炎，重症機率較一般人高。(圖／醫院提供2021.7.8)

記者林重鎣/台中報導

2021-07-08 15:53:36

54歲許先生長期有打呼、睡很久仍感到疲累，甚至半夜呼吸不順驚醒的現象，也曾因精神不濟差點出車禍，連帶太太也睡不安穩，擔心先生會在睡夢中猝死。這些狀況逐漸嚴重，因而前來長安醫院耳鼻喉科，經檢查診斷為睡眠呼吸中止症：在睡眠時嚴重缺氧，導致他愈睡愈累。

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醫師林恆甫表示，根據統計，15-30%的成年男性及10-15%的成年女性有睡眠呼吸中止的問題。常見的症狀為打呼、睡眠品質不佳、白天常會覺得疲倦等，不僅影響精神及專注力，也增加日後罹患糖尿病、神經失調、心肌梗塞、心律不整及腦中風等風險。此外近期也有研究顯示睡眠呼吸中止的病人若感染新冠肺炎，重症機率較一般人高。

林恆甫說，若想瞭解自身睡眠品質，或是否有睡眠呼吸中止症，建議可至具有睡眠中心的醫院進行睡眠檢查。目前治療的方式有睡覺時配戴正壓呼吸面罩及手術治療兩種，可針對病患症狀、嚴重程度、上呼吸道阻塞的部位，制定最適合的治療方式。

睡眠呼吸中止症是威脅健康的隱形殺手，林恆甫醫師提醒，如果有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天精神不濟」、「失眠」等多種症狀者，務必要儘早就醫檢查。在疫情期間，保有良好的睡眠品質，才有好保護力。

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