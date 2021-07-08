影／美國小鮮肉聽台超市主題曲　歪樓一唱網友直喊回不去

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事實上「柯穎安（andre）」聽錯的主題曲，便是知名超市主題曲《One Two福利熊》，副歌歌詞因諧音與英文字句「Wipe your booty!（擦你的屁股）」十分相似，穎安誤把中文歌詞「One Two 福利」聽成：Wipe your booty！（擦你屁股 ! ）、Wipe it everyday！（每天都要擦屁股）、Booty so 巧克力等。網友一聽完也紛紛歪樓直喊「回不去」、「超好笑，聽了好想大便」、「這個好洗腦」、「變成衛生紙廣告歌了啦」。
「柯穎安（andre）」與《NOWnews今日新聞》分享，自己來台3年多，從2018年大學畢業後就來台教英文，目前是一位補習班英文老師。先前在師大上了 3 個學期的中文課，迄今持續和家教老師學習中文，可見他對中文學習的熱愛。穎安接著補充，經營抖音平台的契機是在2020年，學校因疫情影響而停課，為了打發無聊的時間，並開始拍攝中文、英文的抖音影片，而他的影片爾後意外受到不少網友粉絲喜愛。穎安（andre）也和《NOWnews今日新聞》表示，現居住台灣的他，目前沒有回美國的計畫，並有打算申請在台永居證的想法。（影音編輯：謝美伶）
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