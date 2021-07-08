警告客戶勿參與滴滴IPO 分析師：北京不准私企霸佔數據
中國最大的叫車平台「滴滴」上週三（1）在美國IPO上市，籌募44億美元（1233一台幣）、市值約680億美元（1兆9059億台幣），但受到中國監管機構審查行動影響，滴滴的股價自從上市以來一個禮拜多，就下跌了25%。美國《CNBC》引述分析師看法，認為有眾多因素讓他建議客戶避免在滴滴上市以前投資。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-08 16:51:11
投資公司「Mirabaud Securities」的科技、媒體與通訊研究負責人坎普林（Neil Campling）向美國《CNBC》表示，滴滴的盈利能力、增長放緩還有路演（roadshow）過於短暫，以及可變利益實體（Variable Interest Entity，VIE）等表現，都是令投資人感到憂心的原因。
坎普林表示，滴滴透過VIE，將境外註冊上市實體與境內業務運營實體分離，而境外上市實體透過協議方式控制境內業務實體，這表示，投資者購買的股票來自「曼開群島註冊的公司」，而不是他們想要接觸的基礎技術公司。
中國國家網信辦在上週五（2）以資訊安全疑慮為由，要求中國應用程式商店下架滴滴App，本週三（7）騰訊微信（WeChat）的服務註冊和螞蟻集團的支付寶（Alipay）也中止了滴滴相關服務。坎普林指出，滴滴在IPO文件中強調平台擁有的龐大用戶資料（全球有至少有5.8億個用戶、在中國有3.77億個活躍用戶），這被滴滴視為競爭優勢，但在中國政府的眼中這反而是個威脅。
在美國股市上市的幾家中國公司近期股價都出現下跌，週二（6）百度、京東下跌約5%，阿里巴巴下跌近3%。坎普林說，「北京覺得你（滴滴）不可以擁有這些數據，數據不是給你專用的」中國希望透過政策管控促進科技產業之間的競爭，不希望單獨幾個巨頭壟斷市場。