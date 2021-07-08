COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

拼7月底疫苗涵蓋率達25%　陳其邁喊話中央先打完先領疫苗

▲高雄市長陳其邁向中央喊話，各縣市先打完疫苗可先領取，他認為，「速度快的同學要等速度慢的同學這樣也不太好。」（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁向中央喊話，各縣市先打完疫苗可先領取，他認為，「速度快的同學要等速度慢的同學這樣也不太好。」（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-08 17:37:54

高雄市新冠肺炎疫情今（8）日持續未有新增病例，市長陳其邁表示，高市府目前防疫重點在於持續推對疫苗接種，且目前在前11類公費疫苗優先接種對象已近33.5萬人完成施打，陳其邁也特別向中央喊話，應依人口年齡別總數匡列接種人數的額度後，依各縣市政府先達標就先給疫苗，以加快施打率和涵蓋率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AZ疫苗在高雄市使用率達98.5%。（圖／高雄市政府提供）
▲AZ疫苗在高雄市使用率達98.5%。（圖／高雄市政府提供）
▲莫德納疫苗接種率高雄市為46.2%也最高。（圖／高雄市政府提供）
▲莫德納疫苗接種率高雄市為46.2%也最高。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎分析高雄市目前的接種情形，六都之中，高雄市獲配到AZ疫苗的使用率高達98.5%、莫德納使用率46.2%，都比其他六都高，可見市民對疫苗的需求和配合度很高，目前75歲以上接種率為69.04%，72～74歲79.2%，平均72歲以上為72.7%。且高市前11類公費對象接種族群中，已有33萬5094人完成接種，希望在疫苗充足時可更快速拉高接種率，以期盡早在7月底前讓疫苗涵蓋率達到25%。

▲市長陳其邁也提醒孕婦儘速在本周與下周後趕快接種疫苗，增加自己和胎兒保護力。（圖／高雄市政府提供）
▲市長陳其邁也提醒孕婦儘速在本周與下周後趕快接種疫苗，增加自己和胎兒保護力。（圖／高雄市政府提供）
 

▲陳其邁也宣布凡70歲以上持居留證的「外籍人士」在高雄的外籍人士，可以到大型接種站施打。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁也宣布凡70歲以上持居留證的「外籍人士」在高雄的外籍人士，可以到大型接種站施打。（圖／高雄市政府提供）
繼昨完成幼兒園、課照中心教保人員接種，高市府今天也公布22家孕婦疫苗專診醫療院所，讓孕婦根據專診時段預約接種，陳其邁也提醒孕婦儘速在本周與下周後趕快接種疫苗，增加自己和胎兒保護力。同時，陳其邁也宣布凡70歲以上持居留證的「外籍人士」在高雄的外籍人士，可以到大型接種站施打。

▲明天起高雄開始70至71歲長輩接種，共有43站，其中包括大型接種站，紅黃線臨時停車及免費停車4小時。（圖／高雄市政府提供）
▲明天起高雄開始70至71歲長輩接種，共有43站，其中包括大型接種站，紅黃線臨時停車及免費停車4小時。（圖／高雄市政府提供）
同時，高雄明天開始為70、71歲長輩施打疫苗。陳其邁表示，明天起高雄開始70至71歲長輩接種，共有43站，其中包括大型接種站，紅黃線臨時停車及免費停車4小時，重大傷病、行動不便長者仍可預約熱血計程車。

陳其邁說，這一批疫苗有10萬劑，都已經分配妥善，呼籲長者依照排定時間分流有秩序來施打疫苗，不用太早來報到，依通知單的時間報到即可，他也預告接種站有彩蛋，長者打疫苗不緊張。

陳其邁建議疫情指揮中心，各縣市疫苗接種速度不一，高雄市疫苗打得快還要停下來等其他跑得比較慢的縣市，導致疫苗調度與施打速度對高雄市來無法加速，應該在總額不變前提下，先打完應能先領疫苗，提升整體施打率，也能兼顧公平，他認為，「速度快的應能加速往下打，速度快的同學要等速度慢的同學這樣也不太好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀