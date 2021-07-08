拼7月底疫苗涵蓋率達25%　陳其邁喊話中央先打完先領疫苗

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎分析高雄市目前的接種情形，六都之中，高雄市獲配到AZ疫苗的使用率高達98.5%、莫德納使用率46.2%，都比其他六都高，可見市民對疫苗的需求和配合度很高，目前75歲以上接種率為69.04%，72～74歲79.2%，平均72歲以上為72.7%。且高市前11類公費對象接種族群中，已有33萬5094人完成接種，希望在疫苗充足時可更快速拉高接種率，以期盡早在7月底前讓疫苗涵蓋率達到25%。
繼昨完成幼兒園、課照中心教保人員接種，高市府今天也公布22家孕婦疫苗專診醫療院所，讓孕婦根據專診時段預約接種，陳其邁也提醒孕婦儘速在本周與下周後趕快接種疫苗，增加自己和胎兒保護力。同時，陳其邁也宣布凡70歲以上持居留證的「外籍人士」在高雄的外籍人士，可以到大型接種站施打。
同時，高雄明天開始為70、71歲長輩施打疫苗。陳其邁表示，明天起高雄開始70至71歲長輩接種，共有43站，其中包括大型接種站，紅黃線臨時停車及免費停車4小時，重大傷病、行動不便長者仍可預約熱血計程車。
陳其邁說，這一批疫苗有10萬劑，都已經分配妥善，呼籲長者依照排定時間分流有秩序來施打疫苗，不用太早來報到，依通知單的時間報到即可，他也預告接種站有彩蛋，長者打疫苗不緊張。
陳其邁建議疫情指揮中心，各縣市疫苗接種速度不一，高雄市疫苗打得快還要停下來等其他跑得比較慢的縣市，導致疫苗調度與施打速度對高雄市來無法加速，應該在總額不變前提下，先打完應能先領疫苗，提升整體施打率，也能兼顧公平，他認為，「速度快的應能加速往下打，速度快的同學要等速度慢的同學這樣也不太好。」
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