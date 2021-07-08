未列入「微解封」 娃娃機業者盼給一條生路

中央疫情指揮中心今(8)日宣布全台三級警戒延長至7月26日，但部分場所進行鬆綁，原本三級警戒下只限外帶的餐廳、小吃、電影院等場館可望有條件解禁，在搭配人流管制等相關防疫指引下開放。但此波未列入「微解封」的選物販賣機(娃娃機)業者面臨欲哭無淚冏境。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-08 17:51:16
中華民國自動販賣商業同業公會全國聯合會理事長魏文彬表示，國內爆發本土疫情後，選物販賣機(娃娃機) 業者，自5月15日即遭勒令停業，近2個月來沒有收入，還有付租金，快撐不下去，他質疑彩券行及自助洗衣店等都可以營業，為何獨娃娃機店不行？盼中央政府給業者一條生路。
魏文彬指出，選物販賣機產業長期以來被錯認為八大行業，在疫情二級警戒就配合政府停止營業，且紓困措施對此產業真的是杯水車薪，許多業者是得不到任何補助，遵照政府指令停止營業，可是店面承租租金和薪資人事成夲的壓力卻是無比沉重的負担，市面上巳呈現許多退租潮，許多業者根本撑不下去。
魏文彬說，選物販賣機產業者，都是善盡義務誠實納稅的一般百姓，這一波適度鬆綁措施卻不能像自動洗衣店、洗車場及公益彩券行能正常營業，業者要求比照辦理，希望中央指揮中心能顧及這產業約有15萬人的生計。選物販賣機業者配合政府一切相關的防疫規定，巳做好防疫措施，營業場所屬於静態，有相當大的足夠空間能夠保持安全，社交距離，希望政府能微開放，讓業者能夠繼續生存下去。