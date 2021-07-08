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受疫情牽累　卓溪鄉公所助小農行銷售芒果界LV

▲花蓮卓溪鄉今年首次生產銷售的特Ａ級花蓮蜜雪芒果，糖度約13至17，果皮呈現桃紅色，就像水蜜桃一樣亮麗可口。（圖／業者提供）
▲花蓮卓溪鄉今年首次生產銷售的特Ａ級花蓮蜜雪芒果，糖度約13至17，果皮呈現桃紅色，就像水蜜桃一樣亮麗可口。（圖／業者提供）

記者陳志仁／綜合報導

2021-07-08 23:10:00

受疫情的影響，台灣今年的芒果外銷訂單大受影響；花蓮縣長徐榛蔚關心農民的生計，透過卓溪鄉公所協助小農行銷芒果界LV級的特Ａ級花蓮蜜雪、夏雪芒果，希望加強品牌行銷、打開花蓮芒果精品的知名度。

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目前正值芒果盛產採收旺季，為將花蓮的幸福滋味傳遞給大家，花蓮縣卓溪鄉長呂必賢、代表會主席金淑敏、縣議員高小成近來積極遊走，協助當地芒果小農銷售花蓮蜜雪、夏雪芒果；世豐電力拋磚引玉率先採購650箱芒果，協助台灣偏鄉小農度過疫情難關及芒果的盛產期。

花蓮卓溪鄉果樹芒果產銷班第八班長田東昇表示，最近天氣熱，正是芒果採收的旺季，平均一個月產量約1000至1500 箱；花蓮好山好水環境下生產的蜜雪、夏雪芒果，採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹上自然熟成，味道更為香甜可口。

農委會的推動下，「口感細緻，香氣濃郁」的蜜雪芒果、夏雪芒果已成了海外知名品牌；夏雪芒果是高雄農改場研究員李雪如耗費10多年研發篩選育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種，口感好、需細緻栽種技術才能種出金黃色果實，有著土芒果的濃厚香氣、愛文的細緻，因此有「芒果界LV」的稱號。

花蓮卓溪鄉今年首次生產銷售的特Ａ級花蓮蜜雪芒果，是愛文芒果的後代，比起愛文芒果，蜜雪具有自然花蜜的香氣，糖度約13至17，壽命也較長，果皮呈現桃紅色，就像水蜜桃一樣亮麗可口；想協助台灣偏鄉的小農度過疫情難關，可電0932523545田東昇班長洽詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
11.76%88.24%
2021-07-08-2021-07-11

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2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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