受疫情牽累　卓溪鄉公所助小農行銷售芒果界LV

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花蓮卓溪鄉果樹芒果產銷班第八班長田東昇表示，最近天氣熱，正是芒果採收的旺季，平均一個月產量約1000至1500 箱；花蓮好山好水環境下生產的蜜雪、夏雪芒果，採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹上自然熟成，味道更為香甜可口。
農委會的推動下，「口感細緻，香氣濃郁」的蜜雪芒果、夏雪芒果已成了海外知名品牌；夏雪芒果是高雄農改場研究員李雪如耗費10多年研發篩選育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種，口感好、需細緻栽種技術才能種出金黃色果實，有著土芒果的濃厚香氣、愛文的細緻，因此有「芒果界LV」的稱號。
花蓮卓溪鄉今年首次生產銷售的特Ａ級花蓮蜜雪芒果，是愛文芒果的後代，比起愛文芒果，蜜雪具有自然花蜜的香氣，糖度約13至17，壽命也較長，果皮呈現桃紅色，就像水蜜桃一樣亮麗可口；想協助台灣偏鄉的小農度過疫情難關，可電0932523545田東昇班長洽詢。
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