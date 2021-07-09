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NOW早報／「一句話」讓老公向高榮院長道歉！賈永婕吐槽

▲賈永婕和老公王兆杰結婚19年。圖為賈永婕。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕和老公王兆杰結婚19年。圖為賈永婕。（圖／翻攝賈永婕臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 06:00:00

一句話讓老公向高榮院長道歉　賈永婕不認同秒吐槽

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「抗疫女神」賈永婕支援前線行動超過1個月，繼上月27日南下屏東送暖，7日一家5口搭高鐵到高雄送PAPR及喉頭鏡，沒想到，在跟高雄榮總院長見面時，賈永婕一番話讓老公王兆杰頻頻向對方道歉，但她不以為然，反擊：「怎樣怎樣來咬我啊！」

賈永婕到高雄榮總時，才得知院長已經超前部署20台PAPR，當場問對方：「不好意思，聽起來你沒有缺耶！那我可以把我本來要捐給你的挪給其他急需的單位嗎？」老公王兆杰一聽，嘴巴發出「嗯嗯嗯啊啊」的聲音，並一直跟院長說：「拍謝拍謝！」眼睛同時盯著賈永婕。

▲▼賈永婕全家出動南下送愛心。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕全家出動南下送愛心。（圖／賈永婕臉書）
看到老公的反應，賈永婕心想：「怎樣怎樣來咬我啊！院長說可以！當然可以，如果有更需要的人！好喔那我就不客氣了！」便直接把已經推進醫院的機器再請人推回來，接著搬上貨車載走，「我老公繼續在旁邊嗯嗯啊啊...」

網友看完貼文，大讚：「把送出去的收回來，這是仁愛明智」、「不論疫情帶來的輕重緩急，妳都可以一手包辦游刃有餘」、「謝謝你們全家，善心天使一家人！」

今日天氣／各地天氣晴朗炎熱　午後局部雷陣雨

今（9）日各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部偏向高屏一帶、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，發展較晚時也可能影響到傍晚之後的天氣，請大家午後外出活動留意天氣變化，並攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

三級警戒擬延長　712後管制措施將適度鬆綁

行政院昨（8）日召開院會，會中衛福部針對「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。行政院長蘇貞昌聽取報告後做出裁示指出，病毒變化快速，作為一個機動的政府團隊，因應作為應該要滾動檢討，「如果警戒延長就要明確規範，如果要適度鬆綁，就要有適當指引」。

▲對於7月12日是否鬆綁相關防疫規定，行政院長蘇貞昌並沒有明確說明。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）
航運貨櫃世界大戰開打　謝金河：僅剩台灣人還在玩當沖

貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，全球貨櫃航運的世界大戰已經開始，只有台灣的投資人還在玩當沖。

▲貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，只有台灣的投資人還在玩當沖。（圖／NOWnews資料照片）
▲貨櫃航運三雄萬海、陽明、長榮股價紛紛大漲，有投資客選擇長期持股，也有不少民眾玩起當沖。對此，財信傳媒董事長謝金河分析世界局勢後認為，全球貨櫃業已進入國力競賽的關鍵時刻，只有台灣的投資人還在玩當沖。（圖／NOWnews資料照片）
花蓮連夜狂搖！他曝「餘震規模」超乎預期：恐有更大地震

花蓮縣壽豐鄉7日晚間7時24分發生芮氏規模5.4地震，地震深度7.6公里，最大震度花蓮縣5弱，台北也有感；花蓮地區從當晚到昨早，已連續發生11起餘震，且幾次餘震規模並不算小，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判當晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，若未來4.5以上地震頻頻就要注意，不排除會有更大的地震發生。

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（圖／氣象局）
▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判當晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（圖／氣象局）
江宏傑離婚秒刪「小愛老公」自介　福原愛子女居住台灣

前「桌球明星夫妻」福原愛、江宏傑3月鬧婚變，傳言延燒52天後於4月23日協議離婚，昨（8日）2人透過「華研國際」發聲明，正式結束婚姻關係，孩子的監護權則為2人共同擁有。江宏傑將「小愛老公」的身分刪除，陪伴留在台灣的兒女小小愛、小小傑長大。（編輯：賴詠璿）

▲江宏傑刪除「小愛的老公」自我介紹。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑刪除「小愛的老公」自我介紹。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑刪除「小愛的老公」自我介紹。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑刪除「小愛的老公」自我介紹。（圖／翻攝江宏傑IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
27.55%72.45%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.15%84.85%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.4%9.6%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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