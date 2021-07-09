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國民黨籲降低染疫致死率　解決疫苗施打亂象

▲國民黨呼籲政府，不要低估自身缺失，除了拚命卸責民眾外，儘速將美國緊急授權的治療新藥納入健保用藥、改善疫苗不足現狀才是當務之急。（圖／國民黨提供）
▲國民黨呼籲政府，不要低估自身缺失，除了拚命卸責民眾外，儘速將美國緊急授權的治療新藥納入健保用藥、改善疫苗不足現狀才是當務之急。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-09 11:51:50｜2021-07-09 11:52:16

新冠肺炎疫情造成700多名染疫者身亡。國民黨今（9)日召開記者會表示，政府面對高攀不降的染疫死亡率，頻頻在民眾身上找藉口；面對疫苗數量遲遲不足，僅是推出形同安慰劑的意願登記系統，盼民眾可以自己望梅止渴，忘記疫苗不足的事實。然而從各項數據來看，政府都不該不做實事、繼續擺爛。國民黨呼籲政府，不要低估自身缺失，除了拚命卸責民眾外，儘速將美國緊急授權的治療新藥納入健保用藥、改善疫苗不足現狀才是當務之急。

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國民黨指出，本土疫情爆發以來，台灣染疫死亡人數達715人，根據約翰霍普金斯大學統計至7月6日的資料，台灣致死率達4.68%，不僅高於世界平均值2.17%，與上個月同日相比漲幅更是高達2.38%，與周邊多國死亡率的微幅增減對照更顯可觀。

國民黨認為，在如此優良的醫療水準下，台灣的死亡率卻節節攀升著實不合常理。政府在「治療藥物的採購、分配」上資訊不夠公開透明，一直都是顯而未見的事實。疫情指揮中心先前把疫情的高致死率推給中老年齡、慢性疾病等因素，卻掩蓋了疾管署及食藥署未能超前部署治療新藥，導致五月中旬爆發社區感染時無藥可用的事實。

根據估算，若這些單株抗體新藥提早一個月就戰備在庫，起碼可以減少140人、約二成死亡人數。目前已知，獲得美國緊急使用授權的新藥，在台使用成效與國外報告相似。國民黨呼籲健保署，儘速將美國緊急使用授權的新藥Etesevimab與 REGEN-COV等治療新冠肺炎的新藥列為健保用藥，並強化第一線臨床醫師對新藥的認識與運用，拯救更多人免於死亡威脅。

國民黨指出，民眾引頸期盼盡快施打到國際認證的疫苗，行政院日前大張旗鼓地公佈了「疫苗意願登記系統」，讓多數民眾誤以為在該系統完成登記就可排隊施打，然而該系統，對本島民眾僅等於疫苗「到貨通知」功能，若要預約施打，還是得等疫苗足夠、收到簡訊通知後，再重新進行實際的預約，有夠擾民。

國民黨說，各縣市早就有預約平台，政府推出一個不具實質功能的系統形同虛設；同時，統計十類公費疫苗接種人數總共1492.4萬人，對照目前台灣疫苗總到貨量702.26萬劑，僅夠47.05%民眾完成第一劑施打，極少的疫苗量，使得部分醫護人員找無第二劑、五成以上民眾找無第一劑，都不見該系統設立的實質意義。

國民黨強調，根本的問題癥結在於，該負起採購疫苗責任的中央政府無力取得充足、有效的國際認證疫苗，導致疫苗施打的亂象叢生，呼籲蔡政府應該以民為重，放棄意識型態的思維，盡快取得充足疫苗，讓人民恢復正常生活，才是正本清源之道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
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