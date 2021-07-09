國民黨籲降低染疫致死率　解決疫苗施打亂象

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國民黨認為，在如此優良的醫療水準下，台灣的死亡率卻節節攀升著實不合常理。政府在「治療藥物的採購、分配」上資訊不夠公開透明，一直都是顯而未見的事實。疫情指揮中心先前把疫情的高致死率推給中老年齡、慢性疾病等因素，卻掩蓋了疾管署及食藥署未能超前部署治療新藥，導致五月中旬爆發社區感染時無藥可用的事實。
根據估算，若這些單株抗體新藥提早一個月就戰備在庫，起碼可以減少140人、約二成死亡人數。目前已知，獲得美國緊急使用授權的新藥，在台使用成效與國外報告相似。國民黨呼籲健保署，儘速將美國緊急使用授權的新藥Etesevimab與 REGEN-COV等治療新冠肺炎的新藥列為健保用藥，並強化第一線臨床醫師對新藥的認識與運用，拯救更多人免於死亡威脅。
國民黨指出，民眾引頸期盼盡快施打到國際認證的疫苗，行政院日前大張旗鼓地公佈了「疫苗意願登記系統」，讓多數民眾誤以為在該系統完成登記就可排隊施打，然而該系統，對本島民眾僅等於疫苗「到貨通知」功能，若要預約施打，還是得等疫苗足夠、收到簡訊通知後，再重新進行實際的預約，有夠擾民。
國民黨說，各縣市早就有預約平台，政府推出一個不具實質功能的系統形同虛設；同時，統計十類公費疫苗接種人數總共1492.4萬人，對照目前台灣疫苗總到貨量702.26萬劑，僅夠47.05%民眾完成第一劑施打，極少的疫苗量，使得部分醫護人員找無第二劑、五成以上民眾找無第一劑，都不見該系統設立的實質意義。
國民黨強調，根本的問題癥結在於，該負起採購疫苗責任的中央政府無力取得充足、有效的國際認證疫苗，導致疫苗施打的亂象叢生，呼籲蔡政府應該以民為重，放棄意識型態的思維，盡快取得充足疫苗，讓人民恢復正常生活，才是正本清源之道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。