疫情期間詐騙集團假冒健保局身分　護理師遭騙高達68萬元

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高雄市苓雅區一名王姓婦人(66年次)於本(7)月2日接到歹徒冒用健保局科員來電，說被害人健保卡涉及冒領金額高達新台幣5萬多元的健保藥物，王姓被害人本身就是是一名護理師，聽到後一時不疑有他，即在當天下午兩點前，將新台幣68萬元於文化中心停車場交給假檢察官的車手。
警方調查發現，王女前往銀行領錢後，與假檢察官約定處所，當場拿到一封查扣信函，見信函更加確信身分遭人冒用，當下冷汗直流，於是當面交付68萬元給假檢察官，直到對方離去才驚覺案情有異報案，警方到場了解後，一看信函便告知應是被詐騙，王女知情後，更是擔憂家人會怪她糊塗受騙。
邱中均表示，警方擴大調閱數百支監視器畫面，和交叉比對過濾下，掌握了犯嫌使用的交通工具和身分，於黃嫌家附近埋伏監視，守株待兔多日後，昨天等到黃嫌與友人外出的時機，立即上前將黃嫌拘提到案，當場查扣行動電話1支、現金8000元及作案衣服等證物，但王女被騙走的68萬元已交付給詐騙集團。
邱中均指出，黃姓車手向警方供稱，因疫情關係已失業1個多月，且在外積欠有賭債，缺錢花用的情況下，才會動上歪腦筋，經朋友介紹下當車手賺外快，全案已依詐欺罪，移請高雄地檢署偵辦。
苓雅分局分局長梁東山也呼籲，健保局不會利用電話來詢問任何有關投保、就醫及個人資料，民眾若接到類似電話，可撥打165防詐騙電話報案及查證，並呼籲市民，擔任詐騙車手不僅有刑事責任，還須面臨被害人求償損失，莫因小利從事違法勾當，警方定將全力追緝。
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