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零失敗燒肉攻略！員工「3步驟」教學　網嗨：解封後吃爆

▲一名曾任職3份燒烤店員工的女網友日前分享一篇「零失敗燒烤攻略」，文章曝光後掀起不少討論。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲一名曾任職3份燒烤店員工的女網友日前分享一篇「零失敗燒烤攻略」，文章曝光後掀起不少討論。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 16:47:46

隨著全台三級防疫警戒再延長，許多餐廳店家配合防疫多改為只能外帶，部分不便於外帶的料理也因此難以享用。之前就有網友討論，疫情爆發後最懷念的美食是火鍋和燒肉，尤其可以大啖肉食的燒烤，更是獲得許多饕客喜愛。日前就有一名曾在三間不同燒肉店服務的女員工，分享了「零失敗烤出一場好肉」教學，更總結3項美味秘訣，不少網友看完也紛紛留言表示已經做好筆記「解封後吃爆！」。

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這名女網友日前在社群論壇《Dcard》上曬出自己的燒烤心法，以「如何零失敗烤出一場好肉」為題分享個人經驗，她提到自己有兩年的打工生涯都在燒烤店度過，打算紀錄下自己的筆記提供想吃燒烤的民眾參考，首先她分析了不同烤網、烤爐的效果，並建議民眾在家利用一般方形烤網時，要把握「食材受熱平均才烤得快又好吃」的重點，千萬別把食材放在經濟型烤網的四個角落，避免火力不夠無法受熱。

▲一名網友在臉書分享自己去吃燒烤經歷的事，才剛在座位上準備大快朵頤時，卻被一旁候位的媽媽問一句：「你們吃飽了嗎？」，立刻食慾全失。示意圖。（圖／翻攝
▲原ＰＯ提醒食材受熱平均才烤得快又好吃。（圖／翻攝 pxhere ）
接著她也提到，食材烤法建議按照「肉類、魚類海鮮、蔬菜或特殊烤物、甜點」的順序處理，肉品可以先由比較薄的肉片如牛五花、牛舌先烤起，薄的肉片烤時最多不能翻超過兩次；接著厚的韓式豬五花或牛排則以「最多不翻五次面」為原則，海鮮則是能等烤完肉類厚，網子油一點放上網才不會黏網。

文末她也總結3項燒烤要美味的秘訣，「食材放烤網中間準沒錯、喜歡的燒肉請勿翻超過五次面、先烤肉再烤海鮮最後烤百頁豆乾準沒錯」，而該篇教學文分享到美食版後掀起廣大討論，不少網友看完也相當嘴饞，紛紛留言回應「烤肉系高材生！」、「原po太用心了吧！ 難怪我每次烤起來都不好吃」、「根本烤肉博士」、「解封後吃爆！」、「真的會為了避免尷尬一直翻一直翻，太中肯了」。（編輯：楊智傑）

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

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2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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