海地大使館遭武裝分子闖入 外交部：警方追緝逃入藏匿
海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在官邸遭刺殺，今（9）日驚傳我國駐海地大使館遭到武裝分子闖入。外交部表示，武裝分子是在海地警方追緝時逃入鄰近總統府的大使館，並對歹徒潛入我國大使館及破壞部分設施等暴行表達嚴正譴責。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-09 19:31:44｜2021-07-09 19:33:02
外交部發言人歐江安表示，海地總統摩依士於當地時間7日凌晨在官邸遭刺身亡後，海地警方即封鎖該區域街道並逐戶搜索追緝歹徒。我國駐海地大使館與摩依士總統官邸同位於貝松市（Petionville），相距約2公里，大使館雖聘僱有專業保全人員看守及設置相關防護設施，但同日仍遭至少11名疑似犯案的全副武裝歹徒強行入侵藏匿。
歐江安指出，所幸我國大使館7日起因海地總統遭刺殺事件，為顧慮安全而暫時關閉，駐館同仁全部採居家上班，僅有保全人員看守。海地警方接獲報案通知，經我方同意後，派警員進入我國使館圍捕犯嫌，並在未有發生衝突情形下順利制伏歹徒。我國駐海地大使館未有重大財務損害，人員均平安。外交部已請駐海地大使館加強使館及人員的安全防護，並再次對歹徒潛入我國大使館及破壞部分設施等暴行表達我國嚴正譴責。
海地警方表示，至少有28人涉及刺殺總統行動，已逮捕17名嫌犯，有11人在台灣駐海地大使館遭逮。17名被捕者包括2名美國公民、15名來自哥倫比亞的傭兵。