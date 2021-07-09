「疾課行動線上講堂」　召募青年思辨全球疫情下公民議題

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「疾課行動線上講堂」師資群陣容堅強，包括前知名美商高階經理人布姐Brenda、台灣數位外交協會理事長郭家佑、高中公民教科書作者周維毅、把優格當精品賣實踐1%綠色改變的馬修嚴選執行長王世煌、以《做工的人》感動大眾關懷勞工議題的知名作家林立青，其中更有兩場採全英文授課，除了以國外為出發點分享疫情下生活經驗的印度女孩Anjali Nath，呼籲「在台灣的外國人不是局外人」的知名藝人吳鳳也來參一咖，讓在台灣的外籍學生也能共襄盛舉，透過來自不同國度青年的防疫視角，看見疫情之後的國際新局。
桃園市青年局顏蔚慈局長表示，聯合國將每年8月12日定為「國際青年日」(International Youth Day)，在這即將到來屬於青年的日子，邀請關心疫情下國際百態的青年在雲端中響應，歡迎35歲以下青年踴躍報名，提升自我、累積能量，為世界注入青年世代的觀點和希望。
「疾課行動線上講堂」開放1,000位青年報名，課後分享心得感言還能抽Switch Lite、7-11商品券、Line Store點數卡等專屬好禮，把握宅在家也能長知識的良機，別讓暑假成了學習空窗期。線上講堂報名網址：https://reurl.cc/0jmqgY，更多資訊請上桃園市政府青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)及臉書粉絲專頁查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。