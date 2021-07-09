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「疾課行動線上講堂」　召募青年思辨全球疫情下公民議題

▲「疾課行動線上講堂」0709開放報名，召募千位青年思辨全球疫情下的公民議題。（圖／桃園市青年局提供）
▲「疾課行動線上講堂」0709開放報名，召募千位青年思辨全球疫情下的公民議題。（圖／桃園市青年局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-09 19:23:05

新冠病毒疫情爆發以來，全球面臨到前所未有的危機，國際間討論更多攸關國際合作、人權方面的議題等，桃園市政府青年事務局於國際青年日前推出「疾課行動線上講堂」，以全球疫情下的公民思辨為主軸，開設六大主題、14堂系列免費課程，首波線上講堂將於7/9(五)開放報名，召募1,000名青年探討與省思疫情帶來的挑戰與機會。

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六大主題分別為「教育新型態‐無國界新教育」、「網路社交‐人與人線上的連結」、「私權與公權‐天秤的兩端」、「鎖國與封城-防疫經驗談」、「國際合作-後疫情的永續發展」、「疫情的社會事與心理事」等，結合全球趨勢與日常生活的14堂課程，將於7/17至7/30連續兩週的每日晚間，於視訊會議平台開設各一小時的線上互動講堂，由跨國界、跨領域的講師群分享自身經驗與觀點，激發青年進行多元角度的探討與省思。

「疾課行動線上講堂」師資群陣容堅強，包括前知名美商高階經理人布姐Brenda、台灣數位外交協會理事長郭家佑、高中公民教科書作者周維毅、把優格當精品賣實踐1%綠色改變的馬修嚴選執行長王世煌、以《做工的人》感動大眾關懷勞工議題的知名作家林立青，其中更有兩場採全英文授課，除了以國外為出發點分享疫情下生活經驗的印度女孩Anjali Nath，呼籲「在台灣的外國人不是局外人」的知名藝人吳鳳也來參一咖，讓在台灣的外籍學生也能共襄盛舉，透過來自不同國度青年的防疫視角，看見疫情之後的國際新局。

▲14堂課程師資群陣容堅強，知名藝人吳鳳將分享「在台灣的外國人不是局外人」。（圖／桃園市青年局提供）
▲14堂課程師資群陣容堅強，知名藝人吳鳳將分享「在台灣的外國人不是局外人」。（圖／桃園市青年局提供）
 

桃園市青年局顏蔚慈局長表示，聯合國將每年8月12日定為「國際青年日」(International Youth Day)，在這即將到來屬於青年的日子，邀請關心疫情下國際百態的青年在雲端中響應，歡迎35歲以下青年踴躍報名，提升自我、累積能量，為世界注入青年世代的觀點和希望。

「疾課行動線上講堂」開放1,000位青年報名，課後分享心得感言還能抽Switch Lite、7-11商品券、Line Store點數卡等專屬好禮，把握宅在家也能長知識的良機，別讓暑假成了學習空窗期。線上講堂報名網址：https://reurl.cc/0jmqgY，更多資訊請上桃園市政府青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)及臉書粉絲專頁查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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