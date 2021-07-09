橋頭科學園區區段徵收案　內政部專案小組審查通過

高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫，也就是俗稱的橋頭科學園區，於今(9)日經內政部土地徵收審議小組專案小組會議審查通過，接續將提送大會審議，高雄市政府預計本(110)年10月底辦理區段徵收計畫公告。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-09 21:00:00
市府表示，本計畫需用土地人為內政部營建署，委託高雄市政府辦理區段徵收相關行政作業，市府感謝內政部對本案的支持，本案總面積約352.10公頃，其中規劃約186.16公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.15公頃公園綠地、道路等公共設施用地，以因應中美貿易戰台商回台投資，及科技部推動發展產業之需求，藉此引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等五大產業，盼能達到在地就學、在地就業及在地就養之在地生活目的，以均衡都市健全發展，地方居民也對於橋頭科學園區設置的國家重要政策非常重視及支持，且期望能儘速進行。另為保障市民的居住生活權、財產權，市府與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優的救濟方式，以維護市民權益。
市府指出，高雄新市鎮第二期發展區區段徵收地區介於燕巢區、橋頭區及岡山區三行政區內，往東臨接高速鐵路，南以國立高雄科技大學(第一校區）為界，西臨接中崎社區，北臨接滾水社區，並鄰近岡山交流道，南來北往相當方便，有利於未來產業發展之交通運輸需求。
本案自107年起歷經都市計畫與區段徵收相關審議程序，因具有足夠的公益性及必要性，今日經內政部土地徵收審議小組專案小組會議審查通過，接續並配合環評審查通過及土地徵收審議小組大會審議後，預計本(110)年10月底辦理區段徵收計畫公告，年底前提供科技廠商選地設廠，111年7月辦理區段徵收抵價地分配作業，期與在地居民共享科學園區開發後之整體利益。