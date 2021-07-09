兒在外過夜！媽叮嚀「做好防護措施」 意外引發爆笑問答
現代青少年從小在數位網路世界下成長，人手一支智慧手機，接受到的資訊十分多元和複雜，讓如今孩子普遍越來越早熟。也因此，家長對小孩的性教育益發重要，提醒小孩正確的性觀念可說是家長最大的責任之一。就有網友分享了一對母子之間的對話，得知兒子要去女同學家過夜，媽媽立即提醒「記得做好防護措施」，想不到竟掀起母子爆笑對答，讓大家全笑翻，直呼「後勁好強！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 23:35:50
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了一張母子對話紀錄的截圖。照片中可以看見，兒子向媽媽報備「媽，我今晚會去XX家討論作業，可能會在她家過夜」。媽媽則回答，「好的兒子，記得做好安全措施」，兒子有點害羞，回覆說「媽，我才14歲...」結果媽媽一句「我28」霸氣替對話劃下句點，萬千囑咐似乎盡在不言中。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這好笑」、「後勁好強」、「看了兩次才懂，笑死」、「兒子，14年前你爸也是這麼說的」、「媽媽過來人，兒子別鬧事了」。
更有網友分享聽說過的類似經驗，「我有位朋友國二時就和學妹發生關係，因為都未成年，雙方家長同意結婚所以我朋友沒事」、「想到我同學...高二就當爸...如今他的孫子跟我兒子竟然同年」、「我一個國中同學國二就結婚生子，30出頭當阿嬤，孫子都比我小孩還大，昏倒」、「有看過同事的客人，剛滿18就生3個小孩了」。（編輯：倪浩軒）
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