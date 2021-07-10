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精選苗栗7間豪華露營地！疫後到山上耍廢享受假期

精選苗栗7間豪華露營地！疫後到山上耍廢享受假期
精選苗栗7間豪華露營地！疫後到山上耍廢享受假期

ReadyGo

2021-07-10 00:30:24

隨著抗疫活動持續進行中，大家對於戶外旅遊的興趣也逐漸提高，其中又以豪華露營為最熱門的選項之一！不僅可以遠離城市的喧囂、避開人潮群聚機會，也能更親近大自然，專注於人跟人之的相處。全台的豪華露營區當中，苗栗可號稱是露營最大市場，不論是一般的紮營場地、帳篷豪華露營或是露營車，不同的露營方式應有盡有，今天ReadyGo精選了7間苗栗的豪華露營地，出發前不妨來看看哪一個最對你的胃吧！

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橘舍三食

苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦橘舍三食
苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦橘舍三食
圖/IG @lyoung1027
苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦橘舍三食
苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦橘舍三食
圖/IG @___linnie

橘舍三食位於苗栗的壢西坪休閒農業區，因此地盛產柑橘，隨處可見農人們為了儲放柑橘而搭建的屋子，故將營地取名為橘舍三食，開幕初期只是一般的露營區經營，2018年新增了豪華露營區，讓園區內選擇更多樣、規劃更完整，除了有豪華帳棚之外，木頭柴燒、無菜單料理與手作活動皆成為橘舍三食的特色玩法，非常適合全家大小一同來體驗。

地址：苗栗縣卓蘭鎮43-15號

電話：0966-511-591

營業時間：10:00 – 17:30

呼拉莊園

苗栗獅潭景點/露營車推薦呼拉莊園
苗栗獅潭景點/露營車推薦呼拉莊園
圖/IG @evaeva.chen

說到苗栗家庭露營的推薦，呼拉莊園絕對是名列前茅，廣大的園區內有木屋溜滑梯沙池、親子戲水池、露營車書屋及球池等設施，還可預約手作披薩或是烤肉等行程，不用排行程也不用怕無聊，兩天一夜只要待在這裡，就能滿足全家大小的玩樂需求，一直是苗栗熱門的露營選擇，因此建議大家要提早做預訂哦！

地址：苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2-1號

電話： 037-931928

營業時間：9:00 – 20:00

翩翩泰安

苗栗泰安景點/豪華露營推薦翩翩泰安
苗栗泰安景點/豪華露營推薦翩翩泰安
圖/IG @anna.__.liu

翩翩泰安為野奢溫泉園區，不同於其他家豪華露營地，翩翩泰安可以用「奢華」來做形容，有飯店級的床及備品、冷暖空調、溫泉水的水源，還有號稱全台首創的帳篷湯屋，在帳篷裡就有獨立的溫泉池與浴室，完全不用出來人擠人，當然基本的手作披薩與草地足球等活動更是沒有少，若預算較高的朋友們，不妨考慮到翩翩泰安過上一個最廢度假吧！

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號

電話：037-941099

營業時間：10:00 – 17:00

山美學kidsvillage

苗栗大湖景點/豪華露營推薦山美學
苗栗大湖景點/豪華露營推薦山美學
圖/IG @julie11_18
苗栗大湖景點/豪華露營推薦山美學
苗栗大湖景點/豪華露營推薦山美學
圖/IG @luo_junxuan_315

2019年開幕的山美學可以說是CP值很高的一個豪華露營區，除了個人的盥洗用品要自備外，該有的設備應有盡有，如果不想要共用衛浴設備，也有兩間露營車可以做選擇（因為數量較少，建議提前預訂哦！），一泊二食的行程還可另外選擇全包式的活動，像是大地遊戲、營火與團康活動等，讓整趟旅程更加豐富、有趣哦！

地址：苗栗市大湖鄉武榮村8鄰坑美寮39之5號

電話：0900-377828

營業時間：週四至週日 10:00 – 21:00

寨酌然 野奢庄園

苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦寨酌然-野奢庄園
苗栗卓蘭景點/豪華露營推薦寨酌然-野奢庄園
圖/IG @dai_zih_sin

來到寨酌然野奢庄園會讓人有種到了另一個世界的錯覺，占地1600坪的園區，有厚實餐廳、彩虹屋、還有一片彩色森林，整體散發出一種很愜意的復古歐風感。設備規劃完善、清潔整齊，你期望的五星豪華露營要求這裡都有做到！若是第一次體驗豪華露營的人，非常推薦來寨酌然野奢庄園享受遠離城市喧囂的寧靜！

地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號

電話：0989-981-285

營業時間：週一至週五 10:00 – 18:00 / 週六、週日 10:00 – 14:00

自然圈農場LoFi Land

圖IG@lien0515_

圖/IG@andy200962

說到苗栗露營你一定聽過自然圈農場，IG上超夯的熱門地點，一進園區就被大量的多肉植物吸引，自然圈農場把園區分成一圈一圈的，每圈帳篷數不定，搭配半露天的圓形溫泉池，夜晚可以和三五好友泡溫泉談心，園區也有提供BBQ烤肉，不管是生日派對、求婚慶祝也都很適合在這裡進行。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

逗點露營區

苗栗露營
苗栗露營
圖/IG@abby_lin0421

圖/IG@liwen.25

草坪區、木棧板區、雨棚區等可自由選擇，最夯的就是這台露營車還附一個小躺椅，聽說總是很快就被訂光，園區內規劃完善設有遊戲區、彩繪黑板及戲水池，盥洗區乾濕分離十分乾淨，是一個適合新手及親子的露營區，不過逗點露營區位於道路旁，怕吵的人可自行斟酌哦。

地址：苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂5-17號



原文出處 : ReadyGo 精選苗栗7間豪華露營地！疫後到山上耍廢享受假期

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