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抗Delta變異株　逾5成美國人認政府須有更多作為

▲Delta變異株已成美國疫情主要病毒株，全美過去7天確診增加11%。一份最新民調發現，56%美國民眾認為國內疫苗接種率還不夠高，政府應拿出進一步措施保護人民，對抗Delta威脅。圖為美國總統拜登資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲Delta變異株已成美國疫情主要病毒株，全美過去7天確診增加11%。一份最新民調發現，56%美國民眾認為國內疫苗接種率還不夠高，政府應拿出進一步措施保護人民，對抗Delta威脅。圖為美國總統拜登資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-10 09:25:15

（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）Delta變異株已成美國疫情主要病毒株，全美過去7天確診增加11%。一份最新民調發現，56%美國民眾認為國內疫苗接種率還不夠高，政府應拿出進一步措施保護人民，對抗Delta威脅。

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美國國會山莊報與哈里斯民意調查公司（Hill-HarrisX）今天公布一份2日至3日進行的民調結果，56%美國民眾認為國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種率還不足因應Delta變異株威脅，政府應拿出進一步措施，避免新一波疫情爆發。

民調進一步分析發現，不論政黨傾向為何，都有過半數民眾認為政府應有更多作為，包括59%民主黨支持者、52%共和黨支持者，以及56%無黨派偏好民眾。

不過，44%受訪者則認為，美國政府在避免新一波疫情已做得夠多。這份民調是在線上對926位美國註冊選民進行，誤差範圍在正負3.22個百分點。

隨著全美疫苗接種人口攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月中修改指引，宣告施打完疫苗的人在室內室外免戴口罩，也不須維持6英尺（約1.83公尺）社交距離。根據CDC統計，截至今日美國約有67.4%成人已至少施打一劑疫苗，總人口接種率則為55.3%。

在民眾急於回歸正常生活之際，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）8日憂心表示，美國過去7天每天平均新增確診數為1萬3900例，較前一週增加近11%，過去7天單日住院平均人數為2000人，也較前一週增加約7%。

瓦倫斯基指出，數字顯示兩件事，一是過去8個月疫苗計畫成功，讓確診數、住院數和死亡人數都較今年1月的高峰大幅下降。另一方面則出現令人憂心的新趨勢，在疫苗接種率低的區域，確診與住院數都在攀升。

她也提醒，Delta變異株在美國境內快速傳播，預估本週已成為美國主要病毒株，超過50%病毒樣本的基因序列皆為Delta，較6月19日當週的26%上升不少。

為了因應Delta變異株威脅，美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech計劃申請施打第3劑疫苗的授權。但CDC與美國食品暨藥物管理局（FDA）昨晚發布聯合聲明表示，已完成疫苗接種的民眾對Delta在內的變異株皆具保護力，現階段不需要打第3劑。

瓦倫斯基今天也推文指出，目前數據顯示已打完疫苗的民眾，不須施打追加疫苗（booster shot）。她強調，現在需要的是更多尚未施打疫苗的民眾盡快完成接種。（編輯：陳惠珍）1100710

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民調中心

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11.11%88.89%
2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

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