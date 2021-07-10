巴西疫苗ButanVac　展開人體臨床試驗

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ButanVac將在每一個雞蛋中注射少量的基因改造過的新城病（Newcastle）病毒，來遏制冠狀病毒的刺突蛋白，刺激人體對COVID-19產生抗體。
理論上，這項技術將允許生產更有效的疫苗來對抗新變種病毒株，因為它可以選擇從哪支病毒株中分離和移除病毒的表面蛋白。
聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在記者會指出，預期從2022年起，當巴西人可能需要再次接種COVID-19疫苗來增強免疫力時，就可以使用ButanVac。
布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，研究所已生產1000萬劑疫苗，一旦完成試驗且國家衛生監測局（Anvisa）批准使用後，就可以配發。
第1和第2階段臨床試驗分成3個步驟，步驟A有400多名志願者參與，目的是評估疫苗的安全性和最佳劑量，所以將使用3種不同劑量，以循序漸進的方式在志願者身上進行試驗。
第1和第2階段臨床試驗一共有約6000名18歲以上的志願者參與，預期持續17週，但最後期限可以變更，因為進入下一階段的進展取決於上一階段的完成和數據分析。
步驟B和C將評估超過5000名志願者的免疫反應，比較ButanVac和其他已在使用的COVID-19疫苗之間的效用，包括中國北京科興藥廠（Sinovac）與布坦坦研究所合作研發生產的疫苗CoronaVac。
除了ButanVac的整體療效外，臨床試驗還將評估其對SARS-CoV-2新變種病毒株的效用。第3階段完成後，布坦坦研究所就可以向國家衛生監測局提交報告和申請使用疫苗。
多利亞表示，ButanVac的成本可能低於目前市面上的所有COVID-19疫苗（初步估計約2美元），節約公共資源，繼而擴大疫苗接種範圍。（編輯：馮昭）1100710