印度神童發出警告！7月注意「3事」：新疫情恐超越Delta
「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論。對此，阿南德在最新一次的預言再次提醒大家，7月份要當心，因為新冠病毒一直突變，有可能出現新的「Delta＋」病毒，直言新一波疫情恐怕即將來臨。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 09:51:13｜2021-07-10 09:53:57
阿南德表示，7月份全球依舊要特別當心，且必須注意3件事，首先是近期侵襲各國的印度Delta病毒，目前已有92個國家遭受波及，可能還會釀成第2波，甚至是第3波感染；再來是英國政府放寬防疫政策，未來可能還會有更多確診者出現，外加歐洲國家盃足球賽影響，也是造成傳播的主因之一。
此外，印度Delta變種病毒目前已在非洲14個國家被發現，但非洲疫苗施打普及率低，且當地醫療資源匱乏，難以抵擋傳播速率極快的Delta病毒，而這些國家只能繼續面臨嚴重衝擊。阿南德指出，世界許多國家在未來幾個月裡，可能都會爆發新一波疫情，疫苗接種也會加強注射，並展開新的計畫。
據了解，阿南德透過占星術，多次成功預言世界新冠肺炎疫情的走勢，在網上引發極高討論度，也讓他因此爆紅，不過這次是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然是有待觀察。（編輯：賴詠璿）
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