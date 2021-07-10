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印度神童發出警告！7月注意「3事」：新疫情恐超越Delta

▲印度神童阿南德預言有可能出現新的「Delta＋」病毒，新一波疫情恐怕即將來臨。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
▲印度神童阿南德預言有可能出現新的「Delta＋」病毒，新一波疫情恐怕即將來臨。（圖／翻攝自Conscience YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 09:51:13｜2021-07-10 09:53:57

「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論。對此，阿南德在最新一次的預言再次提醒大家，7月份要當心，因為新冠病毒一直突變，有可能出現新的「Delta＋」病毒，直言新一波疫情恐怕即將來臨。

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阿南德表示，7月份全球依舊要特別當心，且必須注意3件事，首先是近期侵襲各國的印度Delta病毒，目前已有92個國家遭受波及，可能還會釀成第2波，甚至是第3波感染；再來是英國政府放寬防疫政策，未來可能還會有更多確診者出現，外加歐洲國家盃足球賽影響，也是造成傳播的主因之一。

▲印度神童阿南德預言有可能出現新的「Delta＋」病毒，新一波疫情恐怕即將來臨。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲印度神童阿南德預言有可能出現新的「Delta＋」病毒，新一波疫情恐怕即將來臨。（示意圖／NOWnews資料照片）
此外，印度Delta變種病毒目前已在非洲14個國家被發現，但非洲疫苗施打普及率低，且當地醫療資源匱乏，難以抵擋傳播速率極快的Delta病毒，而這些國家只能繼續面臨嚴重衝擊。阿南德指出，世界許多國家在未來幾個月裡，可能都會爆發新一波疫情，疫苗接種也會加強注射，並展開新的計畫。

據了解，阿南德透過占星術，多次成功預言世界新冠肺炎疫情的走勢，在網上引發極高討論度，也讓他因此爆紅，不過這次是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然是有待觀察。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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