炒青菜只會丟肉絲？媽買「1罐」倒入驚艷：拿來煎蛋更猛
炒青菜是我們日常生活中經常吃到的一道簡單佳餚，不論像是常見的空心菜、地瓜葉、高麗菜等等，都深受民眾喜愛，而許多人也會在炒青菜時，加入一些肉末、肉絲來增加口感以及提味。不過，近日就有網友分享自己炒菜時都不放肉絲肉末等，反而是買了「破布子罐頭」，加進去翻炒後讓她非常驚艷，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 14:57:36
原PO在「家常菜」貼文指出「真的不是我在說，破布子炒菜真的有夠好吃！今天做的是破布子炒龍鬚菜，只要去一般超市買破布子的罐頭，取出約20顆左右，先將裡面的的硬籽去除，用手捏碎就可以了，不要用牙齒咬，以免咬到牙齒很痛」。
「龍鬚菜要炒之前要先用滾水燙過，這樣才能去除澀味，接下來鍋子爆香，加入蒜頭薑絲辣椒，再將龍鬚菜下鍋大火翻炒，鍋邊可以加一點米酒，然後破布子下鍋翻炒，大概3分鐘就能起鍋，因為破布子本身就有鹹味，鹽巴可加可不加，看個人口味，真的很好吃！」
貼文一出，網友紛紛回應「下次來試試看！肉絲吃膩了」、「好翠綠，看起來就好好吃」、「加破布子的料理都超好吃」、「看了就讓人流口水了啊」、「我記得破布子蒸魚也超好吃」；另外，也有內行網友表示「破布子蒸魚真的也很不錯」、「破布子拿去煎蛋更猛，超好吃」、「破布子蒸鱈魚超好吃喔！」、「破布子煎蛋+1，真的好吃啦」。（編輯：張嘉哲）