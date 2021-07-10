COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

炒青菜只會丟肉絲？媽買「1罐」倒入驚艷：拿來煎蛋更猛

▲炒青菜是我們日常生活中經常吃到的一道簡單佳餚，製作方式簡單又美味，深受民眾喜愛。（示意圖／取自pixabay）
▲炒青菜是我們日常生活中經常吃到的一道簡單佳餚，製作方式簡單又美味，深受民眾喜愛。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 14:57:36

炒青菜是我們日常生活中經常吃到的一道簡單佳餚，不論像是常見的空心菜、地瓜葉、高麗菜等等，都深受民眾喜愛，而許多人也會在炒青菜時，加入一些肉末、肉絲來增加口感以及提味。不過，近日就有網友分享自己炒菜時都不放肉絲肉末等，反而是買了「破布子罐頭」，加進去翻炒後讓她非常驚艷，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「家常菜」貼文指出「真的不是我在說，破布子炒菜真的有夠好吃！今天做的是破布子炒龍鬚菜，只要去一般超市買破布子的罐頭，取出約20顆左右，先將裡面的的硬籽去除，用手捏碎就可以了，不要用牙齒咬，以免咬到牙齒很痛」。

▲網友分享破布子炒龍鬚菜，外表相當翠綠，看起來非常好吃。（圖/家常菜）
▲網友分享破布子炒龍鬚菜，外表相當翠綠，看起來非常好吃。（圖/家常菜）
「龍鬚菜要炒之前要先用滾水燙過，這樣才能去除澀味，接下來鍋子爆香，加入蒜頭薑絲辣椒，再將龍鬚菜下鍋大火翻炒，鍋邊可以加一點米酒，然後破布子下鍋翻炒，大概3分鐘就能起鍋，因為破布子本身就有鹹味，鹽巴可加可不加，看個人口味，真的很好吃！」

貼文一出，網友紛紛回應「下次來試試看！肉絲吃膩了」、「好翠綠，看起來就好好吃」、「加破布子的料理都超好吃」、「看了就讓人流口水了啊」、「我記得破布子蒸魚也超好吃」；另外，也有內行網友表示「破布子蒸魚真的也很不錯」、「破布子拿去煎蛋更猛，超好吃」、「破布子蒸鱈魚超好吃喔！」、「破布子煎蛋+1，真的好吃啦」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
7.69%92.31%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.43%79.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.25%84.75%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀