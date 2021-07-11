炸魚該用澱粉或麵粉？大廚曝「正解」：用錯恐吸油又不脆

魚類的料理方式多元，無論是清蒸、火烤、煮湯、乾煎都可行，不少人也會將魚處理乾淨後，直接裹粉進行油炸。不過，你知道炸魚麵衣該用「澱粉」還是「麵粉」嗎？近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就指出，其實炸魚除了要控制好火侯外，「麵衣」也是美味的一大關鍵，若是裹錯粉，炸出來的魚塊恐怕既不酥脆又超吸油。

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《小楊聊美食》表示，

一般而言，我們在炸魚時，都會在魚肉外裹上一層麵衣，而麵衣到底該用麵粉還是澱粉呢？其實這2種粉都需要，炸魚好吃的關鍵，除了適當調味並去除腥味外，最重要的就是麵衣的調製了！

她並傳授一位廚師教給她的美味撇步，那就是「

麵粉和澱粉一起裹

」。

▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》指出，炸魚除了要控制好火侯外，「麵衣」也是美味的一大關鍵，若是裹錯粉，炸出來的魚塊恐怕既不酥脆又超吸油。（示意圖／取自pixabay）

《小楊聊美食》進一步指出，利用麵粉與純澱粉即可，因為裹麵糊炸出來的魚塊會特別吸油，放涼以後更是油膩軟塌，口感比較不好吃。而澱粉能起到固定性的作用；麵粉則可增加魚肉軟糯的口感，因此只有把麵粉和澱粉混合均勻，一起裹在魚塊上再進行油炸，這樣炸出來的魚塊才會外酥裡嫩，肉質鮮美口感佳。

此外，《小楊聊美食》也分享，

若想讓魚塊吃起來更有層次感，可試著在調製麵衣時，多加入「2g泡打粉」與「1g小蘇打」，這樣炸出來的魚塊就會酥脆又爽口，而且魚塊也較不易碎掉或是與麵衣脫離。

（編輯：許苡晴）