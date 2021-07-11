點無接觸外送！照片藏「暖心亮點」　女驚呼：整天好心情

外送平台近幾年崛起，舉凡美食到生鮮甚至日常生活用品都能買到，而因應現在疫情關係，不少人不敢出門採購，外送平台也改用無接觸外送，會將餐點或生活用品放在門外指定位置並拍照提供給消費者。日前就有女網友點開外送員傳來的照片，卻在其中發現外送員的貼心小舉動，話題曝光後掀起不少網友討論。

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這名女網友日前在

社群論壇《Dcard》

上分享取餐的經驗，她發文提到自己日前利用外送平台的app點餐，因為目前外送員都會以「無接觸」方式送餐，有些外送員也會拍下他放的餐點照片再離開，而她就收到外送員通知可以取餐的訊息，點開一看才發現對方同時也拍了張照片告知餐點已經到了。

▲無接觸外送方式讓外送員附上餐點照片確保品項正確。（圖／翻攝自Dcard）

仔細一看，對方除了附上將餐點送到社區大樓指定位置外，還拍下了「手指愛心」的手勢，這意外的小插曲就讓原PO看到後也不禁表示「太可愛了吧手指愛心超可愛！真的太可愛，心頭一暖的感覺，我的一天就從這樣的好心情開始」，最後更笑稱「仔細看，這個社會其實很溫暖」。

照片曝光後掀起許多網友回應，其中就有不少遇過類似情況的民眾也紛紛留言「遇過外送員在照片備註寫『趁熱吃喔』，雖然他應該是對每個客人都這樣說，但還是會覺得被暖到」、「真的會被暖到！有些光講用餐愉快的我都會有點小開心了」、「之前租屋處外面有一個小雕像，然後外送員就把餐點掛在雕像的手上，還備註請我找那個雕像取餐，有夠勾錐的」，也有網友歪樓幽默表示「外送員其實是表示『小費拿來唷』」、「其實是錢錢的手勢」。（編輯：楊智傑）