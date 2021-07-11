四川暴雨釀12萬人受災　經濟損失超過7.6億元

我是廣告 請繼續往下閱讀
截至10日晚間9時，四川省內累計降雨量超過100毫米的測站有318個、超過250毫米的有6個，其中測得最大降雨量的是巴中市通江縣的青峪站，達296毫米。
據報道統計，截至10日晚間，當地受災人數近12萬人，其中4600人已接受安置。造成的經濟損失達人民幣1.76億元、農作物受災面積4578公頃，房屋損毀、倒塌共204間。詳細的災情仍在統計。
報導指出，強降雨也使得四川多處河流氾濫成災。據統計，共有渠江的支流巴河、通江等14條河流，共17站發生超過警戒水位洪水，其中7條河流、8測站超過保證水位；截至10日晚間9時，仍有7條河流、8站超過警戒水位，其中3條河流、3測站超過保證水位。
「超過警戒水位」是指有可能出現災情，需要加以警惕；「超過保證水位」，代表防汛工作進入緊急狀態。
報導引述多位當地民眾指出，巴中市從9日起持續強降雨，在巴州區三江電站大壩附近的多艘船隻和快艇，遭巨大洪流沖入湍急的瀑布中，十分嚇人，「上下河道落差10多米，看著就像電影場景，船隻瞬間就碎成了渣」。
根據巴中日報新聞客戶端「掌上巴中」報導，巴中市長高鵬凌於10日主持全市防汛減災調度會商會時強調，堅持尊重科學、尊重專業，判斷風險並堅決防止盲目救援，避免不必要的人員傷亡和次生災害發生。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100711